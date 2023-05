’Ik kan de nieuwe vriend van mijn zus niet uitstaan’

DE VRAAG

Mijn zus en ik deden altijd alles samen. We gingen naar dezelfde basisschool, volgden dezelfde opleiding, werkten in onze puberteit in hetzelfde restaurant en toen we volwassen werden zijn we nog net niet tegelijkertijd getrouwd, maar dat scheelde niet veel. Het is dat onze mannen dat een stap te ver vonden gaan, anders hadden we dat zo gedaan.

We kregen in hetzelfde jaar allebei een dochter en in de jaren die daarop volgden ondernamen we als gezin vaak leuke uitstapjes met elkaar en gingen we ook met z’n allen op vakantie.

Verliefd op een ander

Zo’n tien jaar geleden werd ik verliefd op een ander en gingen mijn man en ik uit elkaar. Heel even was onze band niet meer zo intens, omdat mijn zus zich verraden voelde. We kwamen weer bij elkaar toen mijn verliefdheid over was, haar man een affaire bleek te hebben en ik haar een schouder aanbood om op uit te huilen.

We zijn inmiddels 42 en 43 en sinds een klein jaar heeft mijn zus weer een nieuwe man in haar leven. Eind goed al goed? Nee. Was dat maar waar. Al vanaf dag één kan ik hem niet uitstaan. Hij domineert haar en ik moet dat met lede ogen aanzien? Ik dacht het niet.

Sinds hij in haar leven is zie ik haar niet meer zo vaak - en als ik haar zie, kijkt ze steeds op haar telefoon of hij haar al heeft geappt. Dan zit ze met zo’n stomme glimlach op haar telefoon te staren en luistert amper nog naar wat ik te zeggen heb. In elke zin die ze zegt, vertelt ze mij wat hij van iets vindt en dat ze het met hem eens is. Alsof ze geen eigen mening meer heeft.

Ik ken mijn zus

Ze is ineens ook begonnen met een andere opleiding, omdat ze beweert dat ze haar baan beu was en dat hij haar stimuleert om iets voor zichzelf te gaan doen. Ook is ze zich anders gaan kleden en gaat ze drie keer per week met hem naar de sportschool, terwijl wij sporten altijd haatten.

Via haar dochter vernam ik dat ze met hem samen wil gaan wonen en dat ze beiden hun huis in de verkoop gaan zetten. Ze willen ergens buitenaf gaan wonen, zodat ze een moestuin en zo aan kunnen leggen.

Ik ken mijn zus. Ik zie haar echt nog niet zelfgekweekte tomaten plukken of sla verbouwen. Elke keer als ik haar zie of spreek, zie ik hoe ze net doet alsof ze nu eindelijk de ware heeft ontmoet. Elke keer leg ik haar uit dat iemand die echt van je houdt je accepteert zoals je bent en dat diegene je niet wil veranderen.

De maat vol

Pasgeleden was de maat vol voor mij. Het was eindelijk goed weer en we hadden afgesproken op een terras. Toen de ober de bestelling op kwam nemen, bestelde ik een glas wijn en zij nam een glas spa rood. Ik vroeg haar waarom ze ook niet een lekker wijntje nam en zij antwoordde dat zij en haar nieuwe vriend hadden besloten om niet meer te drinken, omdat ze samen willen proberen om zwanger te worden.

Ze is tweeënveertig! Onze dochters zijn al zeventien! Ze zijn nog geen jaar samen! We kregen slaande ruzie waarin we elkaar van alles verweten en sinds die dag heb ik haar niet meer gesproken. Zij verwijt mij dat ik haar te veel claim en niet wil accepteren dat ze anders in het leven staat als vroeger en ik krijg haar niet duidelijk gemaakt dat ze enorm is veranderd sinds die nieuwe vent in haar leven is gekomen.

Mijn dochter zegt steeds dat ik me aanstel, dat ik jaloers ben en dat haar tante, mijn zus, gewoon strontverliefd en dolgelukkig is en dat ik me er maar bij neer moet leggen. Ik wil mijn zus niet kwijt en zeker niet door een man. Hoe maak ik mijn zus duidelijk dat ze ook haar eigen leven heeft?

HET ANTWOORD

Luister naar je dochter. Ze heeft gelijk. Uit alles blijkt dat je zus domweg gelukkig is. Dat je haar niet (meer) herkent is logisch en verdrietig tegelijkertijd. Voor jou lijkt het nu dat ze zich al die jaren anders voor heeft gedaan. En dat ze je ook nog verweet dat jij haar claimde moet pijnlijk voor je zijn geweest.

Mensen houden, in de basis, niet van veranderingen. We willen het liefst dat alles wat goed is, onveranderd blijft. Zelf vinden we het niet prettig als mensen die we goed kennen ineens een andere weg inslaan. En of dat nou is dat ze fanatiek gaan sporten of gaan verhuizen naar een plaats waarvan we nooit dachten dat ze daar gelukkig kunnen zijn? Het zet ook jouw wereld op zijn kop.

Ergens geef jij de nieuwe vriend van je zus de schuld voor deze ommekeer in haar leven. Maar zou ze al die veranderingen echt ondergaan als ze daar niet aan toe was? Veel vrouwen maken na hun veertigste een balans op. Tot die tijd varen we mee met dat wat wij van ons leven hadden verwacht. Een carrière nastreven, een gezin stichten of leven met de dag. Tot ons veertigste staan we er niet zo bij stil dat ons leven eindig is en maken wij onbewust niet echt vrije keuzes.

Als je op deze leeftijd iemand in je nabije omgeving ziet veranderen, dan zet dat jou aan het denken. Is het voor jou ook niet tijd om een andere weg te gaan bewandelen? En vraag jezelf eens af wat het nou precies is waardoor jij jouw zus nu met andere ogen bekijkt. Is het omdat je jezelf met haar spiegelt?

Je dochter noemt je afgunstig en ik denk dat ze daar, hoe pijnlijk dit ook voor je zal zijn, gelijk in heeft. Dat je haar vooral enorm mist mag je gerust naar haar uitspreken. Dat je het mist om samen dingen te ondernemen, iets gezelligs te doen; dat hoeft jullie twee niet in de weg te staan, ondanks alle verwijten die jullie elkaar maakten. Maak het gewoon weer goed met haar en vraag haar waar zij van jouw kant behoefte aan heeft.

Je hebt maar één zus. Zij ook. Wees lief voor elkaar.

