’Mijn zoon (13) heeft een hekel aan me’

„Mijn kind vindt me een vreselijk mens”, valt Soraya met de deur in huis. Ze vervolgt: „Dat spreekt hij niet letterlijk uit, maar ik weet het. Hij is 13 en tot een jaartje geleden hadden we een supergoede band, hij was hartstikke knuffelig en vrolijk en we deden veel samen. Dat is omgeslagen sinds hij naar de middelbare school gaat. Hij lijkt zich koste wat kost tegen me af te willen zetten. Natuurlijk weet ik dat het normaal is dat pubers wat opstandig worden, maar dit is anders. Hij lijkt echt een hekel aan me te hebben en kijkt me met de nek aan. Ik ben gescheiden, maar dat is al zo sinds hij 2 jaar is. Kan het zijn dat hij daar nu ineens last van heeft? Of is dit toch enigszins normaal op deze leeftijd? Waar kan dit aan liggen? En hoe moet ik met hem omgaan?”

Altijd een onderwerp

Kindertherapeut en pubercoach Meta Herman de Groot merkt op dat Soraya vanuit zelfbedachte aannames conclusies wil trekken, terwijl het nog maar de vraag is wat er nu werkelijk speelt. Meta: „Soraya heeft nog niet aan haar zoon gevraagd wat er aan de hand zou kunnen zijn. Dat pubers zich afzetten tegen hun ouders om hun eigen identiteit te ontwikkelen is normaal. Daarbij kunnen ze hun ouders ook ineens heel stom gaan vinden.”

Afwijkend

„Maar een hekel hebben aan je moeder is afwijkend. Ten eerste is het natuurlijk de vraag of dat écht zo is, of dat hij ergens mee zit wat maakt dat hij afstand neemt.” Meta legt uit dat een echtscheiding, ook al is dat al tien jaar geleden, altijd een onderwerp blijft in het leven van een kind. „Dat houdt nooit op. Daarom is het ook zo belangrijk dat het altijd een gespreksonderwerp blijft.”

Negativiteit

„Soms kan een ouder bijvoorbeeld zo negatief zijn over de andere ouder, dat een kind dat overneemt en de verbinding verliest met die ouder. Ook kan een kind zich distantiëren. Dat zou hier een oorzaak kunnen zijn van het gedrag van Soraya’s zoon. Om erachter te komen of dat daadwerkelijk zo is, zal zij echt in gesprek moeten met haar zoon.”

Neem niet zijn houding aan

Meta adviseert Soraya: „Het is belangrijk dat je als moeder in je kracht blijft staan in je ouderschap. Om erachter te komen wat er speelt bij jouw zoon, zul je je eigen gevoelens even moeten parkeren. Vertel hem wat je opvalt in jullie relatie en wat er volgens jou is veranderd. Vraag hem of hij hetzelfde ervaart. Probeer hoe dan ook op een positieve manier in verbinding te blijven met je zoon en neem zijn negatieve houding niet over. Praat met hem zonder eigen aannames en conclusies en laat hem antwoorden.”