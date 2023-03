Daghoroscoop 20 maart - Sterrenbeeld Tweelingen: Een verwarrende dag!

VANDAAG JARIG

Komend jaar wordt geen speciaal jaar op liefdesgebied. Probeer te voorkomen dat jij ongeïnteresseerd of koel overkomt als je nog alleen bent, ook al bedoel je dat niet zo. Geef jezelf de opdracht liefde en warmte uit te stralen, ook als jij leidinggever bent. Het zal jouw eigen leven ten goede komen.

STERRENBEELD RAM

Je krijgt de komende dagen de kans orde te scheppen in jouw financiën en bezittingen. Onderzoek jouw inkomsten en uitgaven en verander zo nodig iets in jouw huishoudbudget. Verdubbel je inspanning om een doel te bereiken.

STERRENBEELD STIER

Besteed meer aandacht aan zelfexpressie; het zal je energie bezorgen. Probeer in een impulsieve bui een woedeaanval te voorkomen. Haal een paar keer diep adem voor jij tot actie overgaat, teneinde lange tenen te vermijden.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Als je naar rust verlangt moet je dat vandaag maar vergeten. Het lijkt een dag van verwarring en onverwachte situaties te worden. Zorg ervoor dat wat jij doet goed doordacht is. Breng verscheidenheid in jouw werk om verveling te voorkomen.

STERRENBEELD KREEFT

De goedgeefse en zorgzame kant van jouw wezen kan zich openbaren als een terneergeslagen vriend jouw hulp inroept. Houd er rekening mee dat recalcitrante karakters jouw pad kunnen kruisen, maar daar ben jij wel tegen opgewassen.

STERRENBEELD LEEUW

Onderneem innovatieve en originele stappen ten behoeve van jouw carrière. Er kunnen zich de komende weken veranderingen voordoen met betrekking tot jouw toekomst. Reageer niet aangebrand als anderen jou ongevraagd vertellen wat je moet doen.

STERRENBEELD MAAGD

Nu de kosmos op bezoek is in jouw communicatiesector kan jij van de gelegenheid gebruik maken om de lucht te zuiveren en bruggen te bouwen met belangrijke mensen in jouw leven. Zaken en juridische kwesties zullen goed verlopen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een positieve ontwikkeling met betrekking tot een vastgoedkwestie of geld zal jou tevreden stemmen. De planeten laten hun licht schijnen op alle gebieden die te maken hebben met schulden, gezamenlijk bezit, macht, seks en vertrouwen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Als gevolg van onuitgesproken verlangens kan spanning ontstaan. Een uitbarsting, hoe vervelend ook, kan de lucht klaren en jou van een last bevrijden. Houd er rekening mee dat mensen niet zullen doen wat jij van hen verwacht.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De kosmos legt het accent op jouw dienstbaarheid, werk en algemeen welzijn. Probeer onrust onder controle te houden als jij productief wil zijn. Zet discipline in als je briljante ideeën in praktijk wilt brengen.

STERRENBEELD STEENBOK

Een romance, huwelijk of iets anders waarbij een vreemd land betrokken is of iemand uit een andere cultuur kan voor verwarring zorgen. Ook kan een procedure voortvloeien uit een tweede huwelijk of een besluit van de rechtbank.

STERRENBEELD WATERMAN

Het kan een opwindende dag worden met verwarring en chaos zowel binnenshuis als erbuiten. Zorg voor afwisseling in jouw dagindeling omdat de gebruikelijke routine jouw aandacht slechts voor korte tijd zal weten vast te houden.

STERRENBEELD VISSEN

Houd rekening met het onverwachte en besef dat plotselinge acties tot ongelukken kunnen leiden. Wees extra voorzichtig in de auto, maar ook als je fietst of wandelt en let op ongebruikelijk gedrag. Positief is dat jij geïnspireerd bent vandaag.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.