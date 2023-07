Daghoroscoop 11 juli - Sterrenbeeld Tweelingen: Tijd alleen zal je goed doen!

VANDAAG JARIG

In jouw spirituele leven kan regelmatig sprake zijn van verwarring. Het ene moment denk je het juiste te geloven, maar het andere moment twijfel je aan alles. Daar is de planeet Mercurius voor verantwoordelijk, die zich als een bliksemschicht door jouw horoscoop beweegt of juist pas op de plaats maakt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Er zijn dagen dat je de realiteit onder ogen moet zien, hoe vervelend misschien ook. Meerderen hebben vooral respect voor mensen die er een schepje bovenop doen als het tegenzit. Blijf positief denken als jij onder druk komt te staan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Bedenk hoe je een grotere rol kunt spelen in jouw gemeenschap. Misschien kun je meer betrokken raken bij de school van je kinderen. Verwachtingen op het werk kunnen in rook opgaan en kunnen een gebeurtenis bevestigen die je al vreesde.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Houd anderen vandaag liefst op afstand; beter nog is een dag vrij te nemen. Tijd alleen doorgebracht zal je goed doen. Reageer niet aangebrand op een flauwe opmerking; je hebt toch gevoel voor humor? Geef minder geld uit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Schakel al jouw reserves aan energie in om deze dag goed door te komen. Anderen kunnen een aanslag doen op jouw uithoudingsvermogen en tijd, door oplossingen te vragen voor problemen die onduidelijk zijn. Ga niet af op geruchten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Ga alleen af op feiten en verifieer alle informatie die jou bereikt. Onder de huidige omstandigheden kunnen projecten uitglijden of voor meer problemen zorgen dan je aankunt. Overweeg, als je daaraan toe bent, om een gezin te stichten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Schenk meer aandacht aan jouw sociale en persoonlijke belangen. De tijd is rijp om je aan te sluiten bij een vereniging of gezelschap. Met jouw partner blijft de verstandhouding goed. Maak van een nieuwe liefde in je leven geen geheim.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een gesprek dat meerderen over jou voeren zal goed voor je uitpakken. Ben jij eigen baas, dan behoort een mooie deal tot de mogelijkheden als je bereid bent iets prijs te geven. Iemands tegenslag kan jouw voordeel zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je bent in een meegaande stemming en bereid anderen te helpen. Je zult daar zelf wel bij varen. Let op je voeding en eet geen dingen waarvan je weet dat ze niet goed voor je zijn. Zet liever geld opzij dan het uit te geven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Houd rekening met vertraging in elke vorm van communicatie. Er kan de komende dagen van alles kapot gaan, van auto tot computer. Maak schrijfwerk af waaraan je al begonnen bent. Maak thuis geen ruzie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Zorg ervoor dat er geld op de bank staat. Meng zaken niet met plezier. Een vriend(in) kan je ongewild meer tegenwerken dan helpen. Maak geen afspraken die ook met de beste wil van de wereld niet nagekomen kunnen worden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Alleen door optimaal efficiënt te zijn, zul je tijdens gesprekken een goede indruk maken. Te grote fantasie kan gevaarlijk zijn. Negeer geen boodschappen of berichten, al tast je in het duister omtrent de bedoeling of afzender.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Iemand die jij dagelijks ziet, kan proberen jou op een dwaalspoor te zetten. Wees niet zo onverstandig om meteen jouw bedoelingen te verklaren aan eenieder die daar naar vraagt. Met zwijgzaamheid houdt men mensen aan het lijntje.

