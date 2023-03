Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Als ik heel eerlijk ben, vind ik mezelf naakt het mooist’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

„Ik was erg onzeker en wist eigenlijk niet goed naar wie ik keek als ik mijn spiegelbeeld zag.” Ⓒ Stef Nagel

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Evelien Waalkens (53). Ze heeft drie kinderen (26, 25 en 24), runt een boerderij en minicamping in Bakkum en organiseert kruidenwandelingen.