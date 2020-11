’Hij weet niet dat ik de pil slik’

“Mijn vriend en ik zijn nu zo’n vijf jaar samen. Ik leerde hem kennen via de middelbare school, maar de vonk sloeg pas veel later over. We kwamen elkaar tegen op een festival en sindsdien zijn we geen dag zonder elkaar geweest. Ik wist al snel dat hij vader wilde worden, dat zei hij al tijdens de date-fase. Maar zelf was ik niet zo zeker van mijn zaak. Zou ik wel een geschikte moeder zijn? En had ik zin om mijn vrijheid op te geven?

Zusje

Ik heb een jonger zusje dat moeder werd op 15-jarige leeftijd en dat heeft er bij mij behoorlijk ingehakt. Alle aandacht in de familie ging naar haar. Daarbij zeggen ze dat je leven niet over is na het krijgen van kinderen, maar aan mijn zusje zag ik dat ze geen dag meer zorgeloos is geweest.

Ik wist niet of ik dat wel zou trekken, dus besprak ik mijn onzekerheden met mijn vriend. Tuurlijk begreep hij mijn angst. Maar hij dacht ook dat ik wel bij zou trekken. Drie jaar lang praatte hij op me in dat ik een geweldige moeder zou worden. Bovendien kreeg een aantal vriendinnen om me heen kinderen en zag ik dat het ook echt wel leuk kon zijn en dat zij ook niet perfect waren. Dus ik zwichtte.

Meteen raak

Ik ben nooit aan de pil geweest, wilde die hormonen niet in mijn lijf. Daarom gebruikten we een condoom, wat eigenlijk verbazingwekkend goed ging. Toen we een keer allebei aangeschoten waren, ging ik bovenop mijn vriend zitten. Ik had zin. Hij vroeg of ik het zeker wist, want we zaten zonder condooms en er was natuurlijk een kans dat ik zwanger zou raken…

‘Ja,’ zei ik, ook al was ik er niet echt klaar voor. Het was in één keer raak. Negen maanden later lag onze dochter op mijn borst. Vanaf het moment dat ik haar in mijn armen had, wist ik dat ik alles voor haar zou doen. Mijn omgeving vond me misschien wel té beschermend. Ik zag dat zelf ook wel, maar het ging vanzelf. Vanaf dag één heb ik haar als mijn prinsesje behandeld. Geloof me als ik zeg dat ze niets tekortkomt.

Kinderwens 2.0

Inmiddels is ze bijna drie jaar en heeft mijn vriend het al twee jaar over een tweede kind. Hij fantaseert over een groot gezin, maar die droom deel ik absoluut niet met hem. Ik heb genoeg aan onze dochter en dat heb ik hem ook gezegd. Ik ben voor twee dingen bang: zo’n mooi en perfect kindje krijgen we vast niet nog eens en bij een tweede moet ik mijn aandacht gaan verdelen. Dat wil ik niet. Ook niet voor mezelf, ik kom nu al nauwelijks aan mezelf toe.

Na een tijdje begon zijn kinderwens een dagelijks topic te worden. Ik kon hem niet van gedachten veranderen en hij mij niet. Steeds weer kregen we ruzie over het gebruik van condooms en ik dacht: hoe kan ik hier een eind aan maken?

De pil

Uiteindelijk besloot ik vorig jaar naar de huisarts te gaan… voor de pil. Dat verzweeg ik voor mijn vriend. Tegen hem heb ik gezegd dat we het wel weer zonder condoom konden proberen. Hij was dolblij! Maar ja, nu heb ik een ander probleem. Mijn vriend snapt niet dat ik na een jaar lang ‘proberen’ nog steeds niet zwanger ben en wil voor nader onderzoek naar het ziekenhuis. Als ik daarmee instem, val ik door de mand. Ik probeer hem ervan te overtuigen dat een tweede kind misschien niet voor ons is weggelegd, dat we dat dan moeten accepteren. Maar wat als hij zich daar niet bij neerlegt?”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.