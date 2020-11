’Je bent geen slechte moeder als je veel werkt’

Liesbeth Staats Ⓒ Foto: Matty van Wijnbergen

Journalist Liesbeth Staats (47) onderzoekt in haar nieuwe serie Waarom werken vrouwen niet? het Nederlandse parttime paradijs. Nergens in Europa worden door vrouwen zo weinig arbeidsuren gemaakt als hier. Alle vrouwen meegeteld, werkt de Nederlandse vrouw gemiddeld 16,5 uur per week. Laat je de thuisblijfmoeders buiten beschouwing, dan werkt de Nederlandse vrouw 25 uur per week. Is dat iets om trots op te zijn? Of is het tijd voor een verandering?