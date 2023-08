Carine gebruikt tepelklemmen tijdens de seks: ’Ik kwam binnen een paar minuten klaar’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Carine (32). Zij en haar vriend Michael gebruiken regelmatig tepelklemmen tijdens de seks. Voor haar is dat een echte verrijking. „Mijn borsten zijn mijn erogene zone.”

