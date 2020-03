Kathelijn trouwde op schrikkeldag: Niemand vergeet ooit onze trouwdag

Trouwen op schrikkeldag…

„... was gewoon praktisch. Harm en ik hadden net een huis gekocht en zouden de sleutel op donderdag 1 maart krijgen. ’Laten we dan ook maar trouwen, wel zo praktisch’, dachten we. Op woensdag kon dat gratis, donderdag niet. We regelden dat we de sleutel eerder konden krijgen en zo was alles gepiept: na het gemeentehuis maakten we een stop bij de notaris en die avond gaven we een knalfeest in ons nieuwe huis.”

Dat nieuwe huis…

„... was daarmee meteen goed ingewijd. We wisten dat er nog een nieuwe vloer zou worden gelegd, dus we maakten ons geen zorgen over eventuele beschadigingen. Het dak ging eraf! We hadden een dj, hapjes en drankjes en allemaal mensen uitgenodigd om de liefde mee te vieren. We nodigden ook meteen de buren uit: konden we de housewarming ook meteen afvinken.”

Mijn omgeving…

„... reageerde niet verbaasd op onze ’schrikkelbruiloft’. Ze weten: ’Kaat doet altijd alles anders dan anderen’. Ik droeg een rood-zwarte jurk die ik al had, Harm trouwde in een trui en een spijkerbroek. Praktisch, zoals we zijn. Ook de uitnodigingen verstuurden we gewoon per e-mail. Ik geloof dat alleen mijn oma dacht: ’Kan het niet normaal?’ Al heeft ze dat niet uitgesproken. Het enige traditionele was onze bruidstaart. Die kregen we als verrassing. We hebben dus wel zo’n foto dat we de taart aansnijden. Toch nog iets zoals ’het hoort’.”

Over het aanzoek…

„... doen de wildste verhalen de ronde. Zo hebben we beweerd dat een jaar voor ons huwelijk Harm tijdens ons stedentripje naar New York op het Empire State Building op z’n knie is gegaan. Maar dat is de reinste onzin: er was een romantisch aanzoek noch een ring. Daar geven wij helemaal niet om.”

Onze huwelijksdag…

„... kunnen we vandaag pas voor de tweede keer vieren. In andere jaren gaan we rond die datum uit eten, maar nu maken we het extra speciaal. We hebben twee nachtjes in een luxe hotel geboekt en gaan dineren in het restaurant van Herman den Blijker.”

„Wij vinden zulke uitjes belangrijker dan een groot cadeau. Ik hoef niet ieder jaar een bos rozen. Bovendien: eens in de vier jaar krijg ik meer bloemen en kaartjes dan iemand die het elk jaar viert. En niemand vergeet ooit onze trouwdag. Als ik het over kon doen, zou ik precies dezelfde datum kiezen.”

