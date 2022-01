’Mijn kind eet plantaardig, hoezo is dat mishandeling?’

„Dagelijks dierlijke producten eten, vind ik niet meer van deze tijd. Ik kan niet naar een biefstuk of kaasje kijken zonder daarbij te denken aan het dierenleed en de klimaatcrisis die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Daarom ben ik een jaar geleden begonnen met plantaardig te eten. Een keuze die ik even moest inmasseren bij mijn omgeving, zeker met een partner die gek is op vlees. Gelukkig reageerden de meesten geïnteresseerd.

Haatreacties

Mijn vriend staat voor de volle 100% achter mijn keuze. Ook om onze zoon veganistisch op te voeden. Anderen hebben daar, op z’n zachtst gezegd, meer moeite mee. Op Instagram krijg ik wekelijks de ergste verwensingen en haatreacties naar mijn hoofd. Zo las ik dat ik mijn kind mishandel en een slechte moeder ben. Daar kwets je me echt niet mee; ik sta vierkant achter mijn principes. Sterker nog: het bewijst dat ik er meer aandacht voor moet vragen. Ik krijg vaak berichten van moeders die hun kind ook veganistisch willen opvoeden, maar het niet dúrven door alle kritiek. Ik wil ze het vertrouwen geven dat het wél verantwoord kan.

Veroordelen

Dat autoriteiten als de huisarts en het consultatiebureau plantaardig eten bij kinderen veroordelen, vind ik lastig. Bij elk bezoek krijg ik ongewenst advies en vragen. Of mijn zoon geen ijzertekort heeft. En nu ik zwanger ben: of ik wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijg. Zeker! Het idee ’melk is goed voor elk’ en ’vlees is onmisbaar’ leeft daar heel sterk, terwijl in peulvruchten soms meer ijzer zit dan in vlees, en boerenkool een calciumbom is. Ik zet mijn kind heus niet zomaar iets voor, ik ben daar elke dag uitgebreid mee bezig. Zo volg ik een opleiding tot plantaardig voedingsconsulent en win ik weleens advies in bij een diëtist.

Verantwoordelijkheid

Net als iedere andere moeder wil ik ook alleen het beste voor mijn kind. Ik geloof dat dat een plantaardige levensstijl is. Mocht Valentijn er later anders over denken, dan is hij natuurlijk vrij om te kiezen. Maar voor nu zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om hem naar de toekomst toe die basis mee te geven.”

