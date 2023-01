Dít zijn jullie vragen over de Lekker in je vel-challenge!

Kan ik deze challenge combineren met intermittent fasting?

Natuurlijk kan dat. Alles is goed, zolang het maar bij je past. Als iets voelt als moeten, heeft het niet zoveel zin om het te doen. Ikzelf begin ook pas met eten om 12 uur. Ik vind het zelf wel weer fijn om een kopje koffie met havermelk te drinken voor 12 uur, dus ik doe het ook op mijn eigen manier. Kies iets dat bij jou past!

Ik heb altijd trek, hoe kan dat?

Een beetje trek hebben als je bezig bent met afvallen is niet zo gek. Het is even wennen voor je lichaam om minder te eten. Je zal merken dat de trek na een week al minder wordt en na twee weken is het zo goed als weg. Mocht je dan nog wel trek ervaren, kijk dan even naar je eetpatroon. Het eten van meer eiwitten en meer groenten kunnen helpen bij het verminderen van trek.

Hoe kan je het best eten als je chronisch ziek bent en dus weinig kunt bewegen?

Als je minder beweegt, verbrand je ook minder. Dus het is eigenlijk vrij simpel: je kan in dit geval wat minder eten. Het is natuurlijk hartstikke naar als je in deze situatie zit, maar ook dan is afvallen niet onmogelijk! Zorg ervoor dat je minder eet dan dat je verbrandt. Je voedselinname kun je bijhouden in verschillende apps.

Welke apps zijn dit?

Dat zijn bijvoorbeeld de Eetmeter van het Voedingscentrum, FatSecret of MyFitnessPal.

Is er ook een menu dat ik met mijn kinderen kan volgen?

Je hoeft je absoluut niet 100 procent aan het menu te houden, maak er vooral je eigen menu van! Ik heb zelf in de tijd dat ik afviel nooit iets anders gegeten dan mijn gezin, zelfs pannenkoeken! Het gaat om de hoeveelheid, je kan ook prima afvallen en tegelijkertijd 1 of 2 pannenkoeken te eten. Dus stel vooral je eigen menu samen!

Hoe kies je goede alternatieven als je iets niet lust?

De alternatieven kun je helemaal zelf bepalen. Als je bijvoorbeeld geen kaas lust, neem je geen kaas. Er zijn niet per se alternatieven, het gaat erom dat je iets kiest wat bij je past en dat ervoor zorgt dat je het volhoudt.

Sport jij? En hoe vaak?

Ik sport zeker. Als je meer beweegt, verbrand je meer. Beweeg jij meer, kun je ook iets meer eten. Bewegen is wat mij betreft essentieel voor een slanke levensstijl. Zorg ervoor dat je dagelijks ongeveer een half uur beweegt, bijvoorbeeld door te wandelen, en af en toe intensief te sporten. Doe ook vooral iets wat je leuk vindt! Ik vind voetballen een superleuke manier om aan mijn beweging te komen.

