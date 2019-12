’Het wordt tijd voor een flinke dosis bezorgschaamte’

Ik wil niet beweren dat ik een innige band heb met bezorgers, maar ik ken ze inmiddels wel een beetje. De een heeft altijd extreme haast en heeft geen half woord voor me over. De ander is een enorme lieverd; altijd even kletsen. Onlangs belde hij aan met een fout geadresseerd pakketje. Het huisnummer klopte niet, of ik de naam herkende? Ik had geen idee en kon hem niet verder helpen. „Retour afzender”, adviseerde ik.

Ellende

Vijf minuten later liep ik met de hond en zag ik hem nog in de straat ronddwalen. „Ik kan het echt niet vinden”, zei hij, inmiddels ietwat wanhopig. „Maar ik moet nu echt verder, ik ben hier al veel te lang mee bezig; zoveel tijd heb ik niet per pakket.” Ik had met de goede man te doen. „Joh, retour afzender!”, riep ik nogmaals. „Dan moeten mensen hun adres maar beter controleren.”

Het moet een vreselijke baan zijn: negen van de tien keer tref je niemand thuis en moet je aanbellen bij buren. Die dan ook weer niet thuis zijn, behalve die ene buur die geen baan (meer) heeft, ziek is of thuis werkt en daardoor fungeert als zeer lokaal postkantoortje. Dat ben je natuurlijk na een tijdje zat, dus doe je geïrriteerd de deur open en probeer je de bezorger met je ogen te doen ontvlammen. Dat mislukt uiteraard, maar zo'n man (of héél soms vrouw) voelt echt wel dat hij/zij meer dan niet-gewenst is.

Die l*l van nummer 18

En mocht een bezorger het nog niet door hebben aan de deur, dan kan hij/zij online nog wel de nodige bagger over het algehele functioneren tegenkomen. De tweets over slechte bezorging zijn immers niet bij te houden. Want bijna iedereen heeft weleens een onoverkomelijk dramatisch traumatische bezorgervaring beleefd en die emotie schrijft dan online wel zo lekker van je af, niet? Lekker schelden op DHL. Of PostNL. Of op die gasten in die auto's met die deuren altijd open - kom, hoe heten ze ook alweer? Juist: UPS. Ze moeten kapot, omdat jij je lamswollen truitje niet op tijd hebt gekregen.

Sorry, we missed you - nu in de bioscoop - schetst een beeld van het leven van bezorger Ricky, waarvan je als toeschouwer doodongelukkig wordt. Maar het is maar een film, toch? Nou, nee. Het is niet ’maar’ een film. Het is het leven van de mensen die jouw nieuwe schoenen (in twee maten besteld, dan zit tenminste de juiste erbij en hey; kosteloos retour, dus why not?) aan de deur afleveren. Het leven van mensen die jij harteloos wegstuurt, omdat je geen zin hebt om de koffiecupjes voor ’die l*l van nummer 18’ aan te nemen.

Eigen gedrag

De (nieuwe) schoen wringt aan twee kanten: bezorgers worden slecht behandeld en betaald door de bedrijven waarvoor (of ’mee’) ze werken. De arbeidsomstandigheden zijn erger dan beroerd. Maar laten wij ook eens kritisch naar ons eigen gedrag kijken. Hoeveel bestel jij online wat je net zo goed in een winkel kunt kopen? Hoe absurd vind je een levertijd van 3-5 dagen? Je wil het morgen al hebben, toch? En hoe vaak heb jij een halve kledingkast besteld, in diverse maten, om vervolgens een heel groot deel terug te sturen?

Auto’s rijden af en aan, hallen vullen niet meer te gebruiken retouren (we kennen allemaal het dildo-met-poep-er-nog-aan-verhaal van de retourafdeling van een hier niet nader te benoemen bedrijf) en bezorgers worden in toenemende mate afgesnauwd door veeleisende klanten en/of slecht behandeld door hun werkgevers. Schaam je gerust, over al je bestellingen. Dat doe ik ook. En flink. Geelen maakt de vergelijking met slavernij geheel terecht. DIT MOET ANDERS!

Mens

Dus: verhoog die bezorgkosten maar. Maak een einde aan het kosteloos retourneren. Zorg dat bezorgers behoordeijk betaald krijgen. En wij? Wij moeten niet zo zeiken als we eens een pakket voor de buren moeten aannemen. En niet exploderen als het pakket een dag te laat (naar ons zin) bezorgd wordt. Ga het gewoon weer eens zelf kopen in de winkel, haal het op bij een lokaal bezorgpunt of bestel eens op tijd; dan heb je wat rek. Oh en lach naar je bezorger, hij/zij is ook een mens!

