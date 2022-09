Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker niet, ik voel me een stuk jonger. Ik barst van de energie en levenslust. Andere mensen van mijn leeftijd hebben meestal al een iets ingetogener bestaan, maar dat is niets voor mij. Op mijn 59ste heb ik mijn leven totaal omgegooid. Ik heb huis en haard opgegeven, omdat ik de regie over mijn leven terug wilde. Voor mijn gevoel zakte ik steeds verder weg in een strijd om al die zogenaamde zekerheden in stand te houden. Ik voelde me doodongelukkig en had het gevoel dat alles en iedereen om me heen bepaalde wat er met me gebeurde. Daarom heb ik mijn huurcontract opgezegd en tachtig procent van mijn spullen verkocht. Mijn zoon ging het huis uit en mijn hond was net overleden. Wat had ik te verliezen?”

„Sindsdien heb ik om de paar weken een nieuw adres. Mensen huren mij in om tijdens hun vakanties op hun huis en dieren te passen. Hierdoor heb ik een tijdelijk onderdak en kunnen zij zorgeloos van hun vakantie genieten. Als ik even geen oppasadres heb, heb ik genoeg logeeradresjes. Tussendoor werk ik als tekstschrijver en begeleid ik adviestrajecten, maar ik laat me niet meer zo leiden door alle verplichtingen van het leven. Drie jaar geleden heb ik deze switch gemaakt en ik merk dat ik nu pas écht uitgerust ben. Moet je nagaan hoe uitgeput ik was? Natuurlijk kan ik zo niet tot mijn 95ste blijven leven, maar tot dusver heb ik er nog geen minuut spijt van gehad. Ik ben zoveel gelukkiger!”

Heb je een beautygeheim?

„Wandelen! Ik zet zo’n twintig- tot dertigduizend stappen per dag. Negentig procent van mijn oppasadressen heeft een hond, waardoor ik automatisch meer in beweging ben. Ik denk dat ik door die honden minimaal twee uur per dag wandel. Beweging is sowieso heel belangrijk voor mij. Diëten heb ik afgezworen, maar ik zorg er wel voor dat ik alleen nog maar goede calorieën en vetten binnen krijg. Ook drink ik bijna nooit alcohol. Dit alles zorgt ervoor dat ik genoeg energie heb en goed op gewicht blijf.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit, ze schatten me altijd veel jonger. Meestal word ik begin of halverwege de vijftig geschat. Eén keer schatte een man mij achtenveertig, maar waarschijnlijk wilde die vent gewoon wat van me, haha.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn lach, ik heb zo’n aanstekelijke lach die ervoor zorgt dat anderen automatisch gaan meelachen. Daar ben ik best trots op. Veel mensen snappen niet hoe ik zo positief in het leven kan staan, maar ik denk dat het vooral komt doordat ik ook van de kleinere dingen in het leven kan genieten. Door mijn nieuwe manier van leven heb ik tijd om overal bij stil te staan. Je gaat het leven dan een stuk beter waarderen. Kleine geluksmomentjes toveren automatisch een lach op je gezicht!”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik had graag een dikke bos haar gewild, maar dat is nou eenmaal niet voor mij weggelegd. Verder vind ik het jammer dat ik steeds vaker mijn leesbril moet opzetten. Dat vind ik het grootste nadeel van ouder worden. Om mijn rimpels en pigmentvlekken kan ik mij niet druk maken. Ik zou nooit overstappen op botox of fillers, iedereen gaat er daardoor hetzelfde uitzien. Ik vind het juist mooi als je ziet dat een gezicht geleefd heeft.”

Wat houdt je jong?

„Ik ben bereid om het avontuur aan te gaan. Mij is niks te dol. Anderen vragen mij regelmatig: ’Dat ga je toch niet écht doen?’ Maar juist dan wil ik mijn tanden erin zetten. Ik vind het leuk om buiten de gebaande paden te treden. Het zorgt ervoor dat ik jong van geest blijf. Als je je hersenen blijft prikkelen, worden er alsmaar nieuwe verbindingen aangelegd in je brein. Dat zorgt ervoor dat je geest flexibel blijft!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels, ik weet dat ik een onzeker bestaan leef. Als ik iets ga mankeren, heb ik niet echt een vangnet waarop ik kan terugvallen. Toch ben ik momenteel wel heel gelukkig. Mijn leven bestaat niet meer alleen uit stress, haasten en verplichtingen. Ik zou zo eeuwig kunnen doorleven. Het enige vervelende is dat ik ouder word, waardoor ik op een gegeven moment toch moet gaan settelen.”

Heb je een levensles?

„Wees realistisch en houd niet de schone schijn op. Je moet dingen onder ogen zien en je niet beter voordoen dan een ander. Pas dan kun je stappen vooruit maken.”

