Eerlijk of niet: thuisquarantaine na vakantie kan boetes voor spijbelen opleveren

Code oranje

Verschillende vakantieoorden hebben het label ’code oranje’ opgeplakt gekregen door de overheid. Dit betekent dat vakantiereizen worden afgeraden, en het advies is om alleen noodzakelijk te reizen naar deze landen en gebieden. Heeft jouw beoogde vakantieland dit label niet, dan kan dat tijdens je vakantie zomaar veranderen. Oftewel: je kunt er nooit vanuit gaan dat je op ‘safe’ speelt als je een vakantie boekt naar het buitenland. Heeft het land of gebied het label ‘code rood’, dan worden alle reizen naar dat gebied afgeraden.

Ga je toch naar een gebied dat code oranje draagt, dan adviseert de overheid om jezelf bij thuiskomst in Nederland twee weken in thuisquarantaine te zetten om ’coronasouvenirs’ zo goed mogelijk te beperken. Ook als je geen klachten hebt. Dit advies geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Spijbelen

Thuisquarantaine betekent dat je de deur niet uitgaat. Scholieren kunnen dan niet naar school. Dat niet naar school gaan heet spijbelen, en dat is ook hoe de leerplichtambtenaar het ziet: verzuim is verzuim. En aan dit (luxe)verzuim hangt een pittig prijskaartje dat begint bij 100 euro per dag. Bij een verzuim van twee weken kan de boete oplopen tot 900 euro. Dat wordt een dure vakantie, zeker als je meerdere leerplichtige kinderen hebt. Er is een kans dat de leerplichtambtenaar er rekening mee houdt als de reisadviezen tijdens de vakantie worden aangescherpt, maar dat is geen garantie. Op vakantie gaan (naar een gebied met code oranje) is namelijk een keuze.

Het klinkt logisch om ervoor te zorgen dat de thuisquarantaine binnen de vakantie valt. Maar dat is niet altijd mogelijk als de vakantie al geboekt is. Het annuleren of omboeken van je vakantie is ook makkelijker gezegd dan gedaan, want dat kan niet altijd kosteloos en er moet ook nog plek voor zijn in de agenda van je accommodatie.

Hiermee wordt het risico gelopen dat mensen zullen verzwijgen naar welk land ze op vakantie gaan en wanneer ze er zijn geweest. De kans bestaat dat het advies om in thuisquarantaine te gaan dan niet wordt opgevolgd.

Praat mee

