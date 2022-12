Zoveel kun je daadwerkelijk aankomen tijdens de feestdagen

Hoeveel calorieën krijg je gemiddeld binnen tijdens kerst?

Groenenberg: „De hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt tijdens een kerstdiner verschilt enorm. Het ligt er natuurlijk aan waar mensen voor kiezen: gourmetten, kaasfondue of een zevengangendiner. Het is wel een feit dat het overgrote deel van de mensen meer dan hun voorgeschreven dagelijkse hoeveelheid binnenkrijgt tijdens de kerstdagen. Eén kilo gewichtstoename staat ongeveer gelijk aan 7000 calorieën. Je moet wel heel erg je best doen om in één dag deze hoeveelheid calorieën binnen te krijgen. Het is niet heel waarschijnlijk dat de extra kilo’s dus echt te danken zijn aan de kerstdagen en jaarwisseling.”

Ben jij de dag na het kerstdiner toch twee kilo aangekomen? Raak dan niet in paniek. Het kan zijn dat je na de kerstdagen meer vocht vasthoudt, maar dit betekent niet dat je daadwerkelijk in gewicht bent aangekomen.

Hoeveel kilo kun je aankomen tijdens de feestdagen?

„Uit studies is naar voren gekomen dat mensen tijdens de feestdagen gemiddeld ongeveer een halve kilo aankomen. Men denkt vaak dat het meer is. De term ’decemberkilo’s’ is inmiddels een bekend fenomeen geworden, maar het valt uiteindelijk dus vaak best mee. Waarschijnlijk heb je die halve kilo extra ook niet volledig te danken aan je uitgebreide kerstdiners. Het is meestal het resultaat van een te hoge calorie-inname over een langere periode”, aldus Groenenberg.

Wat je eet, vertaalt zich dus niet direct in extra kilo’s op de weegschaal. Na een keertje veel eten is het onwaarschijnlijk dat je daadwerkelijk aankomt. Het is echter een ander verhaal wanneer je consequent meer calorieën binnenkrijgt dan dat je verbrandt. Als je twee weken lang elke dag 500 calorieën extra eet, kun je ongeveer één kilo aankomen.

Wat kun je doen als je tijdens de feestdagen toch wilt letten op je calorie-inname?

Groenenberg: „Het belangrijkste is om het gehele jaar te letten op je gewicht, maar als je tijdens de feestdagen af en toe de verleiding niet kan weerstaan is dat niet erg. Wil je ervoor zorgen dat je tijdens het kerstdiner niet gaat overeten? Luister dan goed naar je eigen lichaam. Eet rustig, voel aan wanneer je vol zit en stop dan ook met eten. Wanneer je kleine porties serveert op kleine bordjes is de kans kleiner dat je te veel eet. Het helpt ook om de alcohol in kleine glaasjes te schenken. Hiernaast zou je ervoor kunnen kiezen om flink veel groenten op te scheppen. Groenten bevatten weinig calorieën, maar zorgen wel voor een vol gevoel.”

Hoe zorg je ervoor dat de extra kilo’s in januari zo snel mogelijk weer verdwijnen?

Wanneer je in januari toch ziet dat je bent aangekomen, ligt dit waarschijnlijk aan het feit dat je de gehele maand december een te hoge calorie-inname hebt gehad. Wil je deze decemberkilo’s kwijt? Doe dit dan niet rigoureus. „Elk dieet kan leiden tot gewichtsverlies, maar het is belangrijk dat je dit gewichtsverlies behoudt. Leer jezelf dus gezonde eetgewoontes aan die je kunt volhouden op de lange termijn. Kies een realistisch streefgewicht en probeer hier langzaam naartoe te werken. Een halve kilo tot maximaal één kilo per week verliezen is meer dan genoeg. Wanneer je overgewicht hebt en 5 tot 10 procent van je gewicht verliest, is dit al een stuk beter voor je gezondheid”, aldus Groenenberg.

