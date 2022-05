Moet telefoongebruik achter het stuur je je rijbewijs kosten?

In de provincie Oost-Vlaanderen in België wordt je rijbewijs ingenomen als je met je telefoon achter het stuur zit. Het Openbaar Ministerie (OM) van Oost-Vlaanderen meldt dit in een persbericht. Oost-Vlaanderen neemt een voorbeeld aan Halle-Vilvoorde waar de regel al sinds 1 mei dit jaar actief is. In de rest van België word je enkel beboet als je aan het appen of bellen bent achter het stuur.

4500 gewonden

Het OM van Oost-Vlaanderen ziet een toename in het gebruik van mobieltjes in het verkeer. „Volgens Vias Institute houdt acht procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een vijftigtal doden en een 4500 gewonden per jaar.”

Boete

In Nederland krijg je een boete van 350 euro als je met je telefoon in je hand aan het bellen bent achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie van Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 600 slachtoffers, zowel doden als ziekenhuisgewonden, in het verkeer door bellen tijdens het rijden.

Focus op het verkeer

Moet in Nederland je rijbewijs ook ingenomen worden als je op je telefoon zit achter het stuur? Collega D vindt dat je helemaal geen andere dingen achter het stuur moet doen, behalve autorijden. „Soms kijk ik in de achteruitkijkspiegel en zie ik een meisje haar mascara doen achter het stuur.”

Waarschuwing

In Nederland word je alleen beboet, een waarschuwing erbij zou ook kunnen helpen. Zo bestraf je mensen ook en is de kans groot dat ze het geen tweede keer doen.

Twitter reacties

Marjet vergelijkt appen achter het stuur met 3 seconden je ogen dichthouden. Levensgevaarlijk.

Lonnie wil dat iedereen zijn of haar aandacht houdt op de weg.

Sanne mist liever een meeting dan dat ze een ongeluk veroorzaakt.

Praat mee

