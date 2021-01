Moet kinderopvang gratis worden?

Negatieve effecten

Gratis kinderopvang zou negatieve effecten met zich mee kunnen brengen, denken veel mensen. Dat is vandaag te lezen in de rubriek Wat U Zegt in De Telegraaf. Zo denken sommigen dat dit toekomstige ouders bijvoorbeeld zou kunnen stimuleren om meer kinderen te krijgen, terwijl het voor de wereld beter zou zijn als er minder bevolking is. Daarnaast bestaat volgens deze mensen het gevaar dat ouders niet meer goed nadenken over het krijgen van een kind. De kans bestaat volgens hen dat de ouders het kind eigenlijk niet helemaal in hun leven vinden passen en dat kinderen massaal worden gedumpt bij de kinderopvang. Daarbij niet te vergeten dat het contact tussen ouders en kind veel minder wordt.

Positieve effecten

Daarentegen zou gratis kinderopvang ook positieve effecten met zich mee kunnen brengen. Gratis kinderopvang kan de economie uiteindelijk verbeteren, doordat er meer mensen (fulltime) kunnen werken. Ouders raken daarnaast mogelijk minder snel overbelast en kampen met minder stress, omdat ze ’minder ballen in de lucht’ hoeven te houden. Velen vinden ook dat de kinderopvang een verlengstuk moet zijn van het basisonderwijs. Werkenden zijn namelijk de motor van de economie, zo wordt er gesuggereerd.

Praat mee

