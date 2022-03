Fockeline Ouwerkerk: ’Hoe kun je de liefde nou in een contract zetten?’

Op de cover staat actrice Fockeline Ouwerkerk. Ze vertelt alles over haar werk, het moederschap, de liefde en de tropenjaren waar haar gezin met een drie- en anderhalfjarige middenin zit.

Het hele nummer staat in het teken van de liefde. Een dankbaar onderwerp want er is zo veel over te vertellen.

Wij spraken bijvoorbeeld vijf vrouwen met relaties waar de omgeving nou niet echt om stond te juichen. Zo vertelde Kim (52) dat ze verliefd werd op iemand in de gevangenis. Of Revé (34) die verliefd werd op een inheemse gids uit de binnenlanden van Suriname.

Of wat dacht je van het verdriet over het verlies van een geliefde? Dat wordt vaak verborgen. Wij laten vijf vrouwen vertellen over de liefde die ze verloren.

En verder hebben we natuurlijk nog een heleboel andere heerlijke leesverhalen, modereportages, beautytips en de lentehoroscoop.

Veel leesplezier!

Liefs,

Team VROUW Glossy