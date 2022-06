Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Het roeiteam voelt als familie; we hebben het veel over de kinderen en onze ouders’

Door Hester Zitvast Kopieer naar clipboard

Het team: (in willekeurige volgorde): Marjolijn (52), Carina (58), Silvia (54), Paulien (59), Leonoor (62), Peggy (58), Astrid (55), Cora (61). Reserve roeisters: Josje (60), Karlijne (47), Saskia (53) en Minke (42). Rechts: Silvia Wesseling. Ⓒ Gregor Servais

Bijna 39 procent van de kinderen zit op een teamsport. Maar in de leeftijd 35-49 jaar is dat nog maar 8 procent! Gaan we ineens fitnessen, op yoga of wandelen. Deze 40-plusser gooit zich nog wel elk weekend in de strijd. En ja, zeker ook voor de gezelligheid! In het normale leven is Silvia Wesseling (54) pedagogisch medewerker, maar op het water is ze aanvoerder van het DD-8 roeiteam van KR&ZV Het Spaarne.