Hennie (42): ’Mijn bevalling is nu extra spannend’

Ⓒ Iris Planting

Zwanger worden, dat gaat bij sommige vrouwen niet vanzelf. Hennie van der Leij (42) heeft er vier jaar over gedaan om zwanger te raken. Ze woont samen en werkt als planner in de installatietechniek. Op de foto is ze 37 weken zwanger. Een kunstenares maakte haar buik nóg mooier.