Julie (34): ’Valkuil om te denken: ik kan niet weg, dan wordt het chaos’

Julie heeft een eigen bedrijf: een platform voor het verhuren van babyproducten op een klimaatvriendelijke manier. „Ik ben dus eigen ondernemer en eindverantwoordelijk. Qua wekelijkse uren verschilt het heel erg met wat er nodig is, maar het komt zeker neer op 40 uur per week.”

Eigen bedrijf

„Het idee voor mijn bedrijf kwam echt uit mijn eigen ervaring. Toen ik zwanger was, wilde ik niet alle babyspullen nieuw kopen. Je hebt namelijk zo veel producten nodig! Daarom zocht ik naar een duurzame oplossing. Ik had een drukke baan, dus ik had gewoon geen tijd om marktplaats eindeloos af te struinen.

Het uitzoeken kost ontzettend veel tijd en ik had daar geen plezier in. Zo ontstond het idee voor Tiny Library. Je gebruikt babyspullen relatief kort, een aantal maanden soms. Daarna moet je het weer ergens opslaan, en dit is best zonde. Dus ik dacht: dit moet toch beter kunnen? Dan betaal je alleen voor de tijd dat je het product gebruikt en stuur je het daarna terug.”

Sabbatical

„Het was best een stap om het bedrijf op te zetten. Ik werkte ongeveer 10 jaar bij Ahold, waar ik echt in een corporate zat. Dus genoeg mogelijkheden, leuke collega’s en een goed salaris. Dat was wel een stuk van mijn identiteit, een leuke binnenkomer. De stap was daardoor best ingewikkeld, en ik heb er even over gedaan.

Eerst heb ik een sabbatical genomen om mijn idee uit te werken en op te zetten. Toen werd ik zwanger van Emma. Na de zwangerschap was het hét moment om de stap te wagen. Het voelde wel beetje als een navelstreng doorknippen.” Inmiddels bestaat het bedrijf 2,5 jaar.

„Michiel heeft ook een eigen bedrijf, het zijne bestaat ongeveer 15 jaar. Hij ontwikkelt apps voor bedrijven, met name voor luchthavens. Hij werkt ook fulltime. Voor corona moest hij veel weg, omdat hij werkte voor luchthavens in Amerika, Hongkong, het Midden-Oosten… Dat was best intensief, maar door corona is dat eigenlijk weggevallen en kan er veel meer online.”

Afhankelijk

„Ik breng nu vrijwel niets binnen. Het is echt nog investeren voor mij, dus betaal ik mezelf minimaal uit. Toen ik nog werkte bij Ahold was het 50/50 tussen mij en Michiel, maar nu is het verschoven. Daar hebben we ook een plan voor gemaakt. Ik had voor de eerste maanden van mijn bedrijf gespaard. We hebben ook in wat kosten gesneden en we zijn soberder gaan leven om het verschil te dekken.

Eigenlijk betaalt Michiel alles. Dat vond ik best ingewikkeld eerst, omdat ik wel onafhankelijk wilde zijn en mijn eigen keuzes wilde maken. Maar nu is het wel oké, omdat ik nog aan het investeren ben. Dat gaat er wel weer uit komen, dus het is een tijdelijke situatie en een bewuste keuze. Onafhankelijkheid vind ik belangrijk, maar zonder mijn man had ik dit niet kunnen doen. Als ik de rest van mijn leven afhankelijk zou zijn, zou ik er geen goed gevoel bij hebben. Maar omdat het tijdelijk is, ben ik er juist heel blij mee dat het op deze manier kan.”

Huishouden

Julie en Michiel werken veel. „Omdat we beiden werken, hebben we veel uitbesteed. Dus we hebben elke week een schoonmaker die langskomt, en een oppas die de boel even rechttrekt en ook de was doet. Dat is heel fijn. Ik doe het aankleden van de kinderen, kleren wassen, opvouwen en weer in de kast leggen.

Michiel maakt vaak het ontbijt. Ik doe de boodschappen, en hij kookt regelmatig. Het vuilnis doet hij meestal, behalve als hij het vergeet. Dan doe ik het. Het brengen en halen bij alle schoolactiviteiten, het sporten en zwemles doe ik met name, net als partijtjes en dat soort dingen. Klussen doen we allebei niet echt, dat proberen we zo veel mogelijk uit te besteden”, lacht Julie.

„Wij hebben drie dagen per week een oppas. Op woensdagmiddag komen mijn ouders op de kinderen passen. Dan proberen wij op vrijdagmiddag vrij te nemen. ’s Ochtends zijn de kinderen dan naar school, de crèche of de peuterspeelzaal, en om 12 uur halen wij ze op en doen we iets leuks met ze. Dus 4 dagen in de week zijn er anderen in huis, en op vrijdag en in het weekend organiseren we het zelf.”

Balans

Julie vindt de balans in tijdsbesteding belangrijk. „Ja, het is wel mijn grootste struggle. Ik krijg van heel wat dingen veel energie. Ik vind het leuk om sociale dingen te doen en ik sport ook veel: ik hockey vrij fanatiek en ik tennis. Hetzelfde geldt voor mijn man. Hij speelt in een band en sport ook veel. Dat vinden we beiden echt leuk.

We vinden bovendien ons werk leuk en belangrijk, en onze kinderen ook. Het is altijd aan soort balancing act: wat krijgt voorrang en wat is belangrijk op een bepaald moment? Aan de ene kant zou ik wel meer thuis willen zijn met de kinderen, maar aan de andere kant weet ik dat ik een leuke moeder ben omdat ik juist andere dingen doe.

De ene keer hebben ze wat meer ondersteuning of aandacht nodig, daar maak ik dan tijd voor. De andere keer vraagt werk wat meer. De laatste paar jaar proberen wij ongeveer elke 2 maanden vrij te nemen met elkaar, wanneer er schoolvakanties zijn. Dan heb je even die qualitytime samen.”

Chaos

„We zijn tevreden omdat we goed overleggen. Op zondag spreken we vaak samen de week door en kijken we wat we hebben staan en waar we elkaar kunnen aanvullen. Het is echt belangrijk om goed te communiceren over wat er nodig is en of de ander dat kan opvangen of niet.

Mijn tip is om tijd voor jezelf te nemen. Dan wordt het ook allemaal wel geregeld. Het is vaak wel een valkuil, vooral voor vrouwen, om te denken: „Oef, ik kan niet weg, want dan wordt het chaos”, terwijl je ook eens aan jezelf moet denken. Laat het een keer uit je handen vallen.”

