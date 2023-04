Daghoroscoop 22 april - Sterrenbeeld Tweelingen: Ga volwassen met emoties om!

VANDAAG JARIG

Meer dan voorheen zal jij gefocust zijn op jouw liefdesleven waar je een succes van wil maken. Tevens zal jouw mentale en spirituele kracht jouw interesse hebben. Er kan een belangrijke doorbraak plaatsvinden als je ervaart dat de juiste mensen om jou geven en bereid zijn je te helpen.

ZONDAG JARIG

In de loop van dit jaar zal het gevoel sterker worden dat in jouw leven iets gaat veranderen, al weet je waarschijnlijk niet wat. Onder invloed van de kosmos kan je veel plezier beleven en een grote mate van zelfstandigheid bereiken. De wil om te doen wat jij zelf goeddunkt wordt sterker.

STERRENBEELD RAM

Niemand weet precies wat de toekomst brengt en waarschijnlijk weet jij evenmin wat je van de toekomst verwacht. Laat het geen reden zijn om maar wat rond te dobberen. Wantrouw mensen die meer pretenderen te zijn dan ze zijn.

STERRENBEELD STIER

Een zekere behoefte aan rebellie betekent dat je toe bent aan iets anders. Laat je niet door vrienden adviseren als het in jouw relatie rammelt. Blijf zelf behoedzaam of aanvaard gelaten wat de ander beslist. Ga sporten maar put je niet uit.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij kan met jezelf overhoop liggen, zeker als jij conservatief bent ingesteld en met pijnlijke zaken wordt geconfronteerd. Zoek een uitweg voor agressie door te gaan hardlopen, boksen of iets dergelijks. Ga volwassen om met emoties.

STERRENBEELD KREEFT

Als je op een rustig weekend hoopt, kan je van een koude kermis thuiskomen. Iemand die jij alleen weet te vinden als er problemen zijn, kan moeilijk af te schepen zijn. Misschien vertrekt diegene snel als je begint over jouw problemen…

STERRENBEELD LEEUW

Gun, als dat zo uitkomt, anderen het voordeel van de twijfel. Spanning in de familie wordt waarschijnlijk niet opgelost door erover te praten. Trek je terug en doe jouw eigen ding; later dit weekend zijn mensen meer voor rede vatbaar

STERRENBEELD MAAGD

Het kan moeite kosten jouw aandacht op prioriteiten te richten. Een gebeurtenis heeft jouw kijk op de toekomst veranderd. Doe wat oefeningen als jouw energie aan de schrale kant is. Zoek liever rust dan opwinding en ga naar buiten.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Ga naar een omgeving waar jij je thuis voelt als je op iemand indruk wil maken en iets belangrijks wil bespreken. Er kan vermakelijk nieuws onderweg zijn alsook een leuke uitnodiging. Probeer over oude grieven heen te stappen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het is waarschijnlijk zonde van jouw tijd om te proberen anderen een plezier te doen. Laat het geen reden zijn om aan de gevoelens van dierbaren te twijfelen. Maak je niet druk over iets waarmee jij op dit moment niet verder kan.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Zin in avontuur kan jou in een nieuw sociaal circuit doen belanden. Jouw populariteit stijgt. Vrijgezellen moeten de hort op en zichzelf geen beperkingen opleggen. Koop geen spullen alleen maar omdat ze zijn afgeprijsd.

STERRENBEELD STEENBOK

Een recent besluit moet worden bijgesteld of herzien. Raak niet in paniek als een hoofdstuk van jouw leven wordt afgesloten. Heb vertrouwen in de toekomst en fantaseer niet over wat had kunnen zijn. Niemand is zonder zonden.

STERRENBEELD WATERMAN

Extra bezigheden kunnen je gespannen maken. Hoewel jij wil en kan presteren kunnen de verwachtingen van anderen jou frustreren. Houd het hoofd koel. Je weet wat jij waard bent en je kan dit soort situaties aan.

STERRENBEELD VISSEN

Een aankondiging kan het goede nieuws bevatten waarnaar jij al enige tijd uitkijkt. Je kan tijd te kort komen voor alles wat jij wil doen, maar je hebt genoeg energie. Breng mensen niet in verlegenheid met een te kostbaar cadeau.

