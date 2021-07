Daghoroscoop 9 juli - ’Geld en vriendschap gaan momenteel niet goed samen’

VANDAAG JARIG

Omdat de Zon je financiële planeet is, brengt elke zonsverduistering een verandering teweeg in je financiële situatie. Dat gebeurt tweemaal per jaar en je zult eraan gewend zijn. Het is het moment om je visie of strategie te wijzigen. Reizen wordt tijdens zo’n eclips afgeraden.

RAM

Rusteloosheid zet een rem op je productiviteit, tenzij je je dagindeling varieert. Thuiswerkers kunnen tot de conclusie komen dat het de moeite waard is wat extra inspanning in te zetten. Koester het verleden.

STIER

Begin op tijd aan deze drukke dag zodat je je niet steeds hoeft te haasten om niet achter te raken. Controleer, voor je de deur uitgaat, of je niets vergeet. Sleutels, papieren of portefeuille kunnen op een verkeerde plaats liggen.

TWEELINGEN

De laatste dag van de werkweek kan hectisch beginnen en je zult je moeten haasten om je agendapunten af te werken. Span je in om zaken te volbrengen nu de kosmos aangeeft dat een cyclus van professionele activiteit eindigt.

KREEFT

De komende weken kun je bij talloze discussies betrokken worden, nieuwe mensen ontmoeten, een paar keer op reis gaan en meer contact hebben met familie. Gebruik deze periode om informatie te verzamelen. Trek nog geen conclusies.

LEEUW

Je kunt het slachtoffer worden van een hard commentaar of kwaadaardige roddel. Als je graaft in andermans zaken zul je ter verantwoording worden geroepen. Je kunt zakelijk voordeel behalen via informatie van een vriend.

MAAGD

Coördinatie van zakelijke activiteiten en internationale connecties kan op obstakels stuiten. Zet doorzettingsvermogen en energie in als frustratie over vertraging de kop opsteekt. Dat geldt ook als je met bureaucratie te maken krijgt.

WEEGSCHAAL

Het wordt een veeleisende dag als je bedrijf te maken krijgt met een extreme hoeveelheid berichten of klachten van klanten. Als iedereen zich als een team opstelt, haal je echter met vliegende vaandels de eindstreep.

SCHORPIOEN

Knijp je lippen op elkaar als iemand je irriteert en zeg niets waarvan je later spijt zult hebben. Je bent vandaag geneigd impulsief te handelen. Let er tijdens zakelijke gesprekken op dat deze niet in geroddel verzanden.

BOOGSCHUTTER

Iemand op het werk kan proberen je te manipuleren en trachten je zover te krijgen dat je iets namens hem/haar doet. Besef dat dit voor narigheid kan zorgen. Geld en vriendschap gaan momenteel niet goed samen.

STEENBOK

Er wachten je interessante ontwikkelingen. Lang geleden gemaakte afspraken hebben de neiging te veranderen. Sta ervoor open je creatieve kennis uit te breiden. Communicatie met iemand ver weg zorgt voor opwinding.

WATERMAN

Een uitstekende dag om een zaak op de rails te zetten, al zal het een uitdaging zijn om datgene waaraan je begint tot een goed einde te brengen. Versnipper je energie niet. Je kunt iets ontdekken dat tot een doorbraak zal leiden.

VISSEN

Hoewel dit een gunstige dag lijkt, kan er onzekerheid zijn omtrent een romantische affaire. Rusteloosheid kan je ertoe brengen iets onvoorspelbaars te doen. Probeer verveling en ongeduld zoveel mogelijk te bestrijden.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!