’John de Mol legt bijna ontwapenend oprecht het echte probleem bloot’

Geen consent

”7,2 miljoen weergaven inmiddels – and counting. We kunnen stellen dat Nederland deze week behoorlijk in de greep is van de onthullingen over de wanpraktijken bij talentenjacht The Voice in het onlineprogramma Boos. Vol afschuw hoorden ook wij hier thuis de verklaringen van slachtoffers aan. Seks, of seksuele handelingen, is voor sommige mensen duidelijk iets waarvoor je geen consent nodig hebt. Dat neem je gewoon.”

Vol emotie

„Na afloop van de verklaringen nam John de Mol zichtbaar gespannen plaats tegenover Tim Hofman. Ik vond het bijzonder om te zien; iemand die we qua macht collectief heel hoog hebben zitten, wat nerveus plukkend aan zijn vingers. Er was niets cool & collected aan – heel menselijk eigenlijk. Halverwege die vraag om een bekertje water ook: het was duidelijk dat de allergrootste op mediagebied dit interview niet zag als een routineklusje, als een zoveelste zakelijke deal. Hij zat er vol emotie.”

Geen macht

„John stuntelde zich een beetje door de vragen heen. Hij zag niet dat jonge meiden met een missie beroemd te worden zijn zwager als iemand met macht zagen. Sec gezien had Jeroen Rietbergen geen macht namelijk, herhaalde hij keer op keer. Ook de link met de De Mol-kliek legde hij niet. De rest van Nederland deed dat wel. Het gaf aan hoe je als oppermachtig persoon in een bizarre bubbel kunt zitten: Gewoon écht niet doorhebben hoe anderen tegen je opkijken.”

Advertentie

„Johns conclusie was bijna ontwapenend. Hij hoopte dat vrouwen voortaan eerder aan de bel zouden trekken. Die woorden gaven een ongepolijst inkijkje in hoe heel veel mannen (maar ook vrouwen) nog steeds denken: De oplossing ligt bij de slachtoffers. Zij moeten eerder een klacht indienen of aangifte doen. De vrouwelijke medewerkers van Talpa hebben hun baas inmiddels in een advertentie publiekelijk aangesproken. ’Beste John, het ligt niet aan de vrouwen.’ Van die boodschap zal hij nu wel tot in iedere vezel doordrongen zijn, gok ik.”

Goedbedoeld

„Het was goedbedoeld, dat voelde ik aan alles. Ook al schreeuwde ik schuimbekkend tegen mijn scherm dat vooral mannen nu eens hun vuile praatjes en grijpgrage tengels bij zich moesten houden; ik voelde dat John dat ook wel wist. We buitelden op social media massaal over hem heen in niet mis te verstane woorden. Hij was onderdeel van het probleem, was de gemene deler van de boodschap, alsof hij zich had misdragen. Je zou bijna vergeten dat niet hij, maar Ali B zich lijkt te hebben vergrepen aan kandidaten. En dat niet John, maar zijn zwager ranzige appjes en dick pics heeft verstuurd.”

Wake-up call

„John had geen tijd zich intensief voor te bereiden op het interview dat hij direct na het zien van de uitzending gaf. Er was duidelijk geen overleg geweest met een batterij aan PR-mensen of ook maar één vrouw, want die vrouw had gezegd: ’Nou John, dat kun je maar beter niet zo zeggen hoor, dat de les voor vrouwen is zich eerder te melden.’ En nou kunnen we wel kwaad worden om zijn uitspraken, maar het ook zien als wake-up call. Dit is hoe er gedacht wordt. En dát moet veranderen.”

Normaal gedragen

„Wanneer trek je snel genoeg aan de bel als vrouw? Als je die onsmakelijke dick pic binnen hebt? Direct na het eerste grensoverschrijdende tekstbericht al? Na een hand op je kont? Of na de eerste knipoog? Tja en als je met de vermeende verleidingstactiek van Ali B te maken krijgt, heb je dus zonder enig overleg als vrouw zijn vingers al in je en kun je het dus pas melden als je allang en breed keihard aangerand bent. Te laat dus! Veel te laat. De eerste stap zal echt van mannen moeten komen door zich gewoon normaal te gaan gedragen.”

Niet grappig

„Er moet een omslag komen die verder gaat dan het gedrag van Ali, Marco en Jeroen hardop verafschuwen. We moeten af van grensoverschrijdende grapjes die niet grappig zijn. Af van drempels als ’bewijs het maar eens’ opwerpen om aangifte te doen. We moeten af van bagatelliseren. Van uitspraken doen als ’Hoezo kom je daar nu pas mee?’. We moeten onze zoons doordringen van het begrip consent. We moeten ze opvoeden en mannen moeten elkaar op grensoverschrijdend gedrag aanspreken.”

Ophouden

„Laten we met onze geslepen messen van John de Mols rug afkomen en ook ophouden zijn zus Linda te kielhalen omdat je er zeker van bent dat zij ervan moet hebben geweten. Dat weet je namelijk NIET. Johns denkwijze is misschien wel onderdeel van het probleem, maar hij is hier geen dader. Die daders zullen veroordeeld moeten worden en hard ook. En nu we allemaal zo goed weten hoe het niet hoort: practice what you preach en corrigeer een ander waar nodig. Laat dit voor ons allemaal een les zijn.”