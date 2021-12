’Wat geeft een voorbijganger het recht om mij zo’n rotgevoel te geven?’

Toegegeven: ik zag er misschien niet op m’n charmantst uit toen ik mijn winkelwagenmuntje, dat ik even daarvoor had laten vallen, vanonder de auto probeerde te pakken, maar ’gatverdamme’ lijkt me wat overdreven. Shit… er zal toch geen gat in mijn broek zitten? Zenuwachtig schieten mijn handen naar mijn billen, waar ik tot de conclusie kom dat dat niet het geval is. Blijkbaar gaat het de man dus puur en alleen om mijn figuur. Waar ik meestal direct een gevatte reactie paraat heb, ben ik nu zo overdonderd dat ik niets anders kan dan met gefronste wenkbrauwen toekijken hoe de man zijn neus ophaalt, in zijn auto stapt en het parkeerterrein verlaat.

Onzekerheid

Als ik even later achter mijn wagentje langs de schappen struin, voel ik me onzekerder dan ik me in tijden heb gevoeld. Misschien had die man gelijk. Ik trek mijn trui wel vijf keer naar beneden in de hoop dat mijn buik dan minder opvalt en ben me ineens pijnlijk bewust van het feit dat mijn dijen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De zak chips die ik in mijn karretje had gelegd zet ik terug en uit de koeling pak ik de 20+ kaas die naar rubber smaakt in plaats van de 48+ smeuïge boerenkaas die eigenlijk mijn favoriet is. Als verdoofd sjok ik naar de kassa, betaal ik mijn spullen en rijd ik naar huis.

Daar klap ik mijn laptop open. De ene na de andere kop over ’decemberkilo’s - en dan vooral hoe je daar zo snel mogelijk vanaf komt - wordt mijn kant opgeslingerd. Ik word zo mogelijk nog onzekerder en besluit ter plekke dat er met oud en nieuw dit jaar geen oliebollen en appelflappen in komen. In plaats daarvan zoek ik online naar strenge regimes om zo snel mogelijk zoveel mogelijk gewicht kwijt te raken.

’s Avonds weet ik de boel gelukkig wat te relativeren. Wie de fuck denkt die man eigenlijk wel dat-ie is? Het is niet dat-ie zelf volle zalen trekt en al zou dat wel het geval zijn geweest: wat geeft hem het recht om mij zo’n rotgevoel te geven? Ik ben hartstikke trots op het feit dat ik mezelf accepteer zoals ik ben. Mooi niet dat ik dat dat door zo’n lamlul laat verpesten.

Oliebol én een appelflap

De volgende ochtend sta ik na het douchen naakt voor de spiegel en bekijk ik mezelf van top tot teen. Leuk koppie, goede borsten, een buik die heerlijk zacht voelt, sterke benen… niets mis mee. Een beetje teleurgesteld denk ik terug aan de dag ervoor. Ik baal ervan dat ik me zo heb laten beïnvloeden door iemand die ik niet eens ken en door koppen over decemberkilo’s. Ik neem mezelf voor dat ik dat niet meer ga laten gebeuren.

Demonstratief loop ik naar de dichtstbijzijnde supermarkt en koop ik echte kaas, want dat rubber is natuurlijk gewoon niet te kanen. Terwijl ik daar ben, neem ik ook de zak chips mee. Kan mij het schelen. Lieve meneer op de parkeerplaats van de supermarkt in Vlissingen, ik eet morgen een oliebol én een appelflap op jou. Fijne jaarwisseling!