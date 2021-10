Zou jij je moeder in huis nemen als ze niet meer voor zichzelf kan zorgen?

Wachttijden in het verpleeghuis

„Mijn buurvrouw vertelde laatst dat ze blij was dat haar vader was overleden. Anders moest hij uit het ziekenhuis met haar mee terug naar huis”, vertelt collega M. In september kwam het nieuws naar buiten dat 14.000 mensen op de wachtlijst staan voor een plek in een verpleeghuis. Dit bleek uit een brief die Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer stuurde. De wachttijd was eerst zes weken, maar die is nu al opgelopen tot tien weken. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg) kent een maximum van 8.000 aanvragen, waardoor 6.000 mensen niet eens op een wachtlijst komen te staan. Voor die mensen is vaak niks geregeld. Zij moeten of thuis zitten met hulp van thuiszorg, of intrekken bij een familielid. Maar of jij als familielid daarop zit te wachten is nog maar de vraag.

Mantelzorg

In 2019 deed 1 op de 3 Nederlanders aan mantelzorg. Dit kwam uit een onderzoek van het Sociaal Planbureau. Dat mantelzorg een zware taak is, staat vast. Vaak gaat het om de partners waar de mantelzorgers voor zorgen. Er zijn ook familieleden of partners die dat niet (meer) aankunnen.

Reacties

Sommige mensen zien geen andere oplossing dan te zorgen voor de mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Dat er geen plek is in een verpleeghuis is één ding. Maar veel mensen maken zich ook zorgen om de zorg die verleend wordt in een verzorgingstehuis. Omdat er een tekort aan personeel is, kunnen ze vaak niet de zorg bieden die ze willen.

Praat mee

