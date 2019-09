Daghoroscoop 10 september

Vandaag jarig

Met Jupiter als toonaangevende planeet in uw teken zal er vaak sprake zijn van verplaatsingen, maar dat hoeft niet letterlijk zo te zijn – het kan een verhuizing zijn, maar ook een renovatie betreffen, of de aanschaf van een tweede huis. Zowel koop als verkoop van onroerend goed wordt begunstigd.

Ram

Er kan belangrijke informatie aan het licht komen die uw situatie beter in beeld brengt. Het is van belang snel op berichten te reageren. Neem financiële besluiten door met uw accountant als nieuws uw positie beïnvloedt. Opereer behendig.

Stier

Denk snel en handel nog sneller als u vandaag iets voor elkaar wilt krijgen. Houd er rekening mee dat u het niet iedereen naar de zin kunt maken. Doe niet te veel tegelijk. Eerlijk duurt het langst als u betrokken bent bij een rechtszaak.

Tweelingen

Gebruik de gunstige sfeer van vandaag. Financieel gaat het goed al verdient u misschien meer voor anderen dan voor uzelf. Schrijvers en sprekers onder u zijn goed af, zolang zij niet te lang van stof zijn. Let op uw uitgaven.

Kreeft

Uw energie kan te wensen overlaten en u kunt wat lichtgeraakt zijn. Houd mensen op afstand die u tegen de haren in kunt strijken. Focus op uzelf en verander wat nodig is. Maak een eind aan verplichtingen en tijd vrij voor beminden.

Leeuw

Een goed moment om met iets nieuws te beginnen; twijfel niet aan uw capaciteiten. Een toenemende hoeveelheid correspondentie heeft met uw sociale leven te maken; intrigerende berichten zijn het gevolg. Een zakelijke prestatie is winstgevend.

Maagd

Knoop losse eindjes aan elkaar, beantwoord post en werk uw boekhouding bij. Onderhandelingen zullen vlot verlopen en zaken kunnen op orde worden gebracht. Koppel een prettige uitstraling aan uw gave voor diplomatie.

Weegschaal

Doe uw best om een deadline te halen. Erkenning door collega’s zal u de aandacht verschaffen waar u naar verlangt. Vergeet niet anderen erbij te betrekken als u een prijs krijgt. U zult meer moeten netwerken.

Schorpioen

U zult iets moeten offeren om een doel te bereiken. Stop niet al uw energie in één onderwerp – u zult het later vandaag nog nodig hebben. Ga financieel niet over de schreef. Stel orde op zaken; dat geeft rust in de tent.

Boogschutter

Het is altijd prettig erkenning te krijgen, ook al gebeurt dat op het laatste moment. Aandacht voor details en een praktische instelling worden beloond. Een reis zal voor gelukkige momenten en herinneringen zorgen.

Steenbok

De strategie voor een actieplan op lange termijn kan nu moeiteloos worden verwezenlijkt. Bij de aanleg van het pad naar uw doel zult u echter behoefte hebben aan andermans geld. Vraag een lening aan en raadpleeg specialisten.

Waterman

U gaat een druk sociaal leven tegemoet. Zoek nu al uit wat weggedaan kan worden als u op het punt van verhuizen staat. Schenk kwalitatief goede spullen aan een goed doel zodat u er een prettig gevoel aan overhoudt.

Vissen

Voeg momenten van ontspanning toe aan uw drukke agenda. Tuinieren kan een aangename bezigheid zijn met een plezierig resultaat. Het zal u op verschillende manieren bevredigen als u vaker omgaat met creatieve mensen.

