Daghoroscoop 22 juni - Denk na over je verleden, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Sinds 2021 moet jouw gezondheid er op vooruit zijn gegaan, al kan de kosmos je zo nu en dan nog dwarszitten. Als stress je parten speelt, zal die echter mild van aard zijn en nauwelijks enige schade aanrichten. Maag en borst zijn belangrijke organen van de Kreeft; wees voorzichtig met wat je eet.

RAM

Als je ontevreden bent over jouw huidige woonomstandigheden zul je gemotiveerd zijn om een ander huis te vinden dat beter bij je past. Je bent momenteel socialer dan anders en minder verlegen. Zorg dat je gezien wordt en opgemerkt.

STIER

Besteed extra aandacht aan huis, gezin en veiligheid. Schakel een beveiligingsfirma in als je er niet zeker van bent dat jouw huis voldoende is beveiligd, zodat jij je tenminste van die zorg kunt bevrijden. Een prima dag om te studeren.

TWEELINGEN

Je kunt overvallen worden door lusteloosheid. Doe kalm aan en las pauzes in. Sociaal verkeer met gelijkgestemden stimuleert de geest en kan de dag veraangenamen. Dichters, romanciers en liedjesschrijvers zijn geïnspireerd.

KREEFT

Wees voorzichtig met het naar voren brengen van jouw mening. Je kunt erg idealistisch overkomen en ongewild op gevoelige tenen gaan staan. Op de werkvloer kan verwarring ontstaan; het is goed voor je reputatie als je die kunt wegnemen.

LEEUW

De komende periode kun je volop in de schijnwerpers staan, maar ook met tegenstellingen te maken krijgen. Wees voorzichtig, want je kunt in een diepe kuil terechtkomen. Op juridisch gebied kan er sprake zijn van foutieve informatie.

MAAGD

Persoonlijke gevoelens en problemen houden je bezig, maar de buitenwereld zal daar weinig van merken. Een geschikt moment om in therapie te gaan. Blijf ver van ondermijnende activiteiten; intriges zullen jouw goede naam schaden.

WEEGSCHAAL

Je leven lijkt momenteel wat minder intens, dus wees sociaal en maak plezier. Kies, waar het je vrienden betreft, liever voor kwaliteit dan kwantiteit, zeker als je energie aan schommelingen onderhevig is.

SCHORPIOEN

Denk na over je verleden en zet de fouten die je toen hebt gemaakt recht. Alles wat mis is gegaan of wat je te nonchalant hebt behandeld, kan nu openbaar worden. Reageer niet te fel op tegenstanders; ze kunnen je de ogen openen.

BOOGSCHUTTER

Maak, als je het je kunt veroorloven, tijd vrij voor plezier. Als je in gedachten in de wolken verkeert zal het moeilijk zijn met de benen op de grond te blijven. Werk dat concentratie vereist kan beter even wachten.

STEENBOK

Het kan vandaag vooral draaien om verplichtingen, investeringen en gezamenlijk inkomen. Geef geen geld uit aan zaken die je met een beetje goede wil ook zelf kunt doen. Herinneringen kunnen oude sentimenten wakker schudden.

WATERMAN

Je kunt met ups en downs te maken krijgen. Je geestkracht en vitaliteit staan op een laag pitje. Probeer desondanks toegewijd en praktisch te zijn. Activiteiten die artisticiteit of een creatieve visie vereisen, zullen wel succes oogsten.

VISSEN

Zorg dat je er zeker van bent dat hetgeen je doet goed voor je is, als je van een kwaal af wilt komen. Vraag altijd professioneel advies. Een uitstekend moment om met een dieet of fitnessprogramma te beginnen. Stel dat nu eens niet uit!

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijks hoogtepunten. Abonneer je hier.