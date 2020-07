’Nee, ik wil niet geslachtsloos door het leven!’

Schrijfster J.K. Rowling kreeg laatst de halve wereld over zich heen omdat ze zich ’transfoob’ had uitgelaten. Transgender vrouwen zijn volgens haar, puur feitelijk en biologisch gezien, geen echte vrouwen, omdat ze nou eenmaal geen vrouwelijke geslachtsorganen hebben. Dat ontkennen zorgt er, aldus Rowling, voor dat je de identiteit van heel veel biologische vrouwen ontkent, aangezien hun geslacht, hun vrouw-zijn, hun hele leven lang al een belangrijk onderdeel is van hun identiteit, van wie zij zijn. Ik vind niet dat transvrouwen geen echte vrouwen zijn, maar ik identificeer mij wel degelijk met mijn geslacht. Net zoals heel veel anderen. En ik wil dus niet non-binair door het leven, ook niet op papier.

Geneuzel

Iedereen moet tegenwoordig op maat worden benaderd. K3 mag zich in de nieuwe film niet meer verkleden als Egyptenaren omdat dat ‘cultural appropriation’ is. De NS mag ons niet meer aanspreken met ‘dames en heren’, maar moet het genderneutrale ‘beste reizigers’ gebruiken. En nu mag niemand zich straks meer identificeren met z’n geslacht, omdat een heel klein (!) deel van de mensen zich ‘man noch vrouw’ voelt. Dat op zichzelf is prima. Als jij je een vrouw voelt, ook al is je geslacht biologisch gezien mannelijk, dan is dat zo; dan ben je dus een vrouw. Maar het kan niet zo zijn dat de hele samenleving wordt aangepast op de uitzonderingsgroepen die zich daarbinnen bewegen. Dat heeft namelijk niks meer met emancipatie van minderheidsgroepen te maken, maar vooral met politiek correct geneuzel in de marge.

Deugmaffia

Een lettertje in een paspoort weghalen, doet helemaal niets voor de acceptatie van non-binaire mensen in de samenleving. Het is slechts een uiting van de symbool,- en identiteitspolitiek die zo kenmerkend is voor de laatste jaren. Is het schrappen van een geslachtsaanduiding in een paspoort werkelijk bedoeld om op te komen voor de belangen van gemarginaliseerde groepen? Of dient het vooral om het superioriteitsgevoel van de huidige inclusieve deugmaffia te dienen? Door het sausje van rechtvaardigheid waarmee deze acties gelardeerd worden, valt er vrijwel niet tegenin te gaan zonder het risico te lopen dat je als moderne nazi te boek komt te staan. Inclusiviteit, was het toch? Volgens mij noemen we dat oppressie.

Vrouw

Ik ben een vrouw. Zo voel ik mij, zo ben ik geboren en dat zal ik altijd zijn. Een groot deel van mijn leven wordt gekenmerkt door het feit dat ik een vrouw ben. Ik ontleen er een aanzienlijk deel van mijn identiteit aan en mijn ervaringen en geschiedenis zijn er, zowel positief als negatief, door getekend. Die identiteit ontneem je mij als ik als zodanig niet meer te boek mag staan. Inclusief zijn doe je niet door dingen af te nemen of te ontkennen, maar door dingen toe te voegen en te érkennen. En vooral: door iemand te accepteren zoals diegene het liefst wil zijn. En verder niks.