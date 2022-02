Geen smoesjes meer: 10 simpele oefeningen voor een workout thuis

1. Blokjesbuik

Voor stevige buikspieren: de Heel Touch. Ga op je rug liggen en zet je voeten op de grond. Kom met je hoofd iets omhoog en tik met je linkerhand je linkerhiel aan en vervolgens met je rechterhand je rechterhiel. Doe dit vijftien keer aan elke kant. Herhaal twee keer.

2. Stoelendans

De Dip is zeer efficiënt tegen ‘kipfilets’ onder de bovenarmen. Ga op een stoel zitten en klem je handen aan weerszijden om de zitting. Schuif naar voren totdat je alleen nog met gestrekte armen op de zitting steunt. Laat jezelf zakken, zodat jouw armen een hoek van 90 graden maken. Ga dan weer omhoog tot de armen volledig gestrekt zijn. Doe drie sets van tien tot vijftien keer.

3. Hekserij

Een oude bezemsteel is perfect sportgereedschap. Houd de steel in je handpalmen, ga in spreidstand staan met rechte rug en draai je bovenlijf zo ver mogelijk van rechts naar links voor een slanke en flexibele taille. Of gebruik de steel om je evenwicht te bewaren, terwijl je een minuut lang op je tenen wipt. Je kuiten zijn je er dankbaar voor. Leg daarna de steel in je nek met je armen erover. Buig in tien seconden met gestrekte rug voorover. Houd tien seconden vast en voel die stretch!

4. Klussen

Hik je al tijden tegen bepaalde klussen aan? Stofzuig swingend à la Freddie Mercury op de muziek van I want to break free. Strijk de was terwijl je je linker- en rechterbeen naar achteren lift. Of hang eindelijk die plankjes op en raap alle schroeven één voor één van de grond in een squat – alsof je op een stoel gaat zitten – en weer omhoog.

5. Krachtmuur

Je muur is jouw beste maatje voor stevige billen. Duw je rug ertegen in zithouding en houd zo lang mogelijk vol. Of ga staan met je gezicht richting de muur (één voet afstand). Zak door de knieën en hurk diep zonder dat je neus de muur aanraakt. Doe twintig keer.

6. Pannenkoekbuik

Voor een platte buik: de V-sit. Ga op je billen zitten en hef je benen gestrekt van de grond. Leun nu naar achteren met een rechte rug en gespreide armen. Hoe verder je naar achteren zakt, hoe zwaarder de oefening. Doe vier setjes per dag.

7. Schatten uit eigen kast

Je hebt thuis de perfecte accessoires voor krachttraining. Gebruik bijvoorbeeld twee flesjes bronwater als dumbells. Of ga met een zakje aardappelen in een rugzak tien keer de trap op en neer. Goedkoper kan niet!

8. Krachtpatser

De schrik van elke sporter: planken! Leun op je handpalmen of ellebogen en de punten van je tenen. Houd je rug recht en al je spieren aangespannen, zodat je net een plank bent. Hoe lang houd jij het vol?

Bekijk ook: Tien tips om sporten wèl vol te houden

9. Superman wordt supervrouw!

Zelfs als je rugklachten hebt, zul je baat hebben bij De Superman. Ga plat op je buik liggen en hef armen en benen tegelijkertijd een stukje van de grond en ontspan weer. Knieën en borst mogen de grond niet raken, maar forceer niets. Herhaal drie keer vijftien reps.

10. Toch samen

Toch een duwtje in de rug nodig? Geef je op voor een online groepsles bij Gymtown, volg een gratis training bij Nederland in Beweging of Optima Vita. Een kwestie van inchecken en meedoen!

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.