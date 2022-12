Daghoroscoop 5 december: Sterrenbeeld Maagd - Staak vandaag jouw wild geraas!

VANDAAG JARIG:

Raak niet geïrriteerd als je af en toe wordt belemmerd in je bewegingsvrijheid; het ligt voor de hand als je thuis werkt. Zaak is dan om creatiever om te gaan met de beschikbare ruimte. Qua gezondheid verdienen de enkels dit jaar meer aandacht; geef ze extra ondersteuning en forceer ze niet.

STERRENBEELD RAM

Laat je vandaag van je beste en meest charmante kant zien. Jouw gedachten zullen draaien om je liefdesleven en echtparen kunnen weer van elkaar genieten. Ben je alleen dan kun je een verandering in je situatie tegemoet zien.

STERRENBEELD STIER

Artiesten en ambachtelijk werkers kunnen de beloning tegemoet zien voor hun harde werken. Het enthousiasme van hun publiek zal nog bijdragen aan hun succes. Politici kunnen hun reputatie opbouwen en extra aandacht krijgen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Vermoeidheid kan je parten spelen na een vermoeiend weekend of als je vanavond moet optreden. Las pauzes in teneinde je enthousiasme en energie op te pompen. Schrijvers kunnen kampen met een tijdelijk schrijversblok.

STERRENBEELD KREEFT

Groepsactiviteiten kunnen een einde maken aan angsten en een gebrek aan zelfvertrouwen. Besef dat je niet op de post zou zitten die je thans bezet als je daar niet de kwaliteiten en capaciteiten voor zou hebben. Je kunt nu naam maken.

STERRENBEELD LEEUW

’t Heerlijk Avondje… Maar ook zul je vandaag aandacht moeten besteden aan je werk. Geloof in jezelf is noodzakelijk als je de top wil bereiken. Communicatief kan de trend onzeker zijn. Richt je leven zo efficiënt mogelijk in.

STERRENBEELD MAAGD

Staak vandaag jouw wild geraas! Wissel gedachten en ideeën uit, maar voorkom dat een debat op ruzie uitdraait. Mensen worden soms erg principieel als het om hun standpunt gaat, waardoor de werkvloer op een strijdtoneel gaat lijken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Plichten roepen nu de werkweek begint, al zul je je misschien liever bezighouden met de sinterklaasviering. Als je ontspant kun je op diverse vlakken scoren. Een uitgelezen dag om een onweerstaanbaar type te benaderen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een geschikte dag voor uiteenlopende activiteiten. Relatieproblemen kunnen tot ieders tevredenheid worden opgelost; mensen zijn gevoelig voor jouw charme. Een relatie die nu start is een lang leven beschoren.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Bescherm als het koud is je keel; doe een warme sjaal om als je naar buiten gaat. Als je met je figuur tobt, is dit een goed moment om een diëtiste te benaderen. Die zal je beter begeleiden dan de verhalen in tijdschriften.

STERRENBEELD STEENBOK

Haak in op de speciale sfeer van deze dag en zorg dat op ieders gezicht een glimlach verschijnt. Wees niet bang om ter wille van een nieuw idee je reputatie in de waagschaal te leggen. Jouw vooruitzichten zijn positief.

STERRENBEELD WATERMAN

Maak er een plezierige dag van. Een welgemeend en oprecht gebaar jegens je partner heelt elk probleem op liefdesgebied en versterkt de onderlinge band. Een goed moment om een leuke outfit of perfect geschenk te kopen.

STERRENBEELD VISSEN

Je kunt nog veel te doen hebben voor het Heerlijk Avondje begint, maar je kunt het allemaal bijtijds voor elkaar hebben en dat zal je reputatie een boost geven. Studenten kunnen ontdekken dat contact met medestudenten lucratief is.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUWWil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.