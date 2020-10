Coronamaatregelen... Houd jij je er (nog) aan?

De tweede golf in Duitsland is een stuk milder dan hier in Nederland. In Duitsland was afgelopen dinsdag het aantal besmettingen die dag 2000 (op een bevolking van 83 miljoen). In Nederland, een land met 17 miljoen inwoners, was dit aantal zo’n 3000. Volgens Voss komt dit doordat Duitsers zich beter aan de basisregels houden.

Mondkapjesplicht

Nu in Nederland het dringende advies geldt om in alle publieke ruimtes een mondkapje te dragen, laaien de discussies weer op. Niet iedereen volgt het advies van de overheid namelijk op.

Deze persoon gelooft niet in het gebruik van een mondkapje:

Jelthe vindt het dragen van een mondkapje juist weer prima te doen:

En deze persoon denkt dat het ’dringend adviseren’ niet helpt:

