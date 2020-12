Marion is een emotie-eter: Ik verzwijg mijn eetbuien

Marion van Weij (57) eet de spanning uit haar lijf weg met zoetigheid. Ⓒ Foto: Corné van der Stelt

De meeste vrouwen worden blij van een chocoladereep of rijkelijk gevulde borreltafel. Maar voor emotie-eters gaat het verder dan dat. Zit het in hun leven even tegen, dan kunnen ze niet zonder ’troosteten’. Zo ook Marion van Weij (57). Zij is hooggevoelig en eet de spanning uit haar lijf weg met zoetigheid. Ze is single, heeft twee dochters (24 en 21) en werkt in een verzorgingstehuis.