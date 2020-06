’Liever nog 2 jaar in lockdown dan een haastvaccin’

Ik maak mij al jaren druk over de dalende vaccinatiegraad in Nederland en de opmars van de anti-vaccinatiebeweging. Als moeder van een zoon met autisme en twee chronisch zieke dochters met een verzwakt immuunsysteem heb ik veel geschreven over het belang van vaccineren om de zieken en zwakke mensen in de samenleving te beschermen. En ik heb geprobeerd om idiote complottheorieën over Bill Gates en zijn geheime plan om een leger van autistische zombies te creëren te ontkrachten.

Coronavaccin

Ik heb mijn kinderen zelfs extra laten vaccineren, tegen ziektes die in Nederland niet in het Rijksvaccinatieprogramma zijn opgenomen - zoals waterpokken en het rotavirus. Omdat ik van mening ben dat wij in dit land veel te conservatief zijn op dit gebied en ik het volstrekt onnodig vind dat mijn kinderen deze ziektes krijgen. Ik ben zo pro-prikken als maar kan. En als er over een paar jaar een goed coronavaccin is, sta ik met mijn hele gezin vooraan bij de GGD. Maar Hugo’s haastige calamiteitencocktail laat ik aan mij voorbij gaan.

Door vaccineren zijn er afgelopen jaren ontzettend veel levens gered. Wat we ons niet realiseren is dat heel veel kinderen nog niet eens zo lang geleden de 5 jaar niet haalden, omdat ze gegrepen werden door ziektes die we steeds vaker zien als ’onschuldig’. Gewoon omdat we er niet meer mee te maken krijgen. Mijn twee dochters hadden een infectie met de mazelen waarschijnlijk niet overleefd, dus ik ben dankbaar dat ik ze daartegen heb kunnen beschermen. Maar een goed, veilig vaccin ontwikkelen kost tijd. Het moet lang en zorgvuldig getest worden om te kijken of er bijwerkingen zijn. Ik blijf wel thuiswerken en 1,5 meter afstand houden.

Proefkonijn

Ik vind het kwalijk dat er nu gespeeld gaat worden met de gezondheid van bange mensen. Dat is namelijk het geval. De afgelopen maanden zijn we aanhoudend om onze oren geslagen met angstaanjagende berichten over dood en verderf, sterftecijfers en economische doemscenario’s. Heel veel mensen zijn angstig, eenzaam en wanhopig. Dus als er straks een vaccin gepresenteerd wordt als hoop na al die bange dagen, zullen veel mensen zich vastklampen aan dat sprankje hoop en zich daardoor vrijwillig opwerpen als proefkonijn.

Want iets doet mij vermoeden dat het startschot voor de eerste vaccinatieronde deze winter niet gedaan wordt door Hugo zelf; hij laat zich zeker weten niet als allereerste inspuiten met ’zijn’ vaccin. Terwijl hij dan wel de boeken ingaat als de coronaheld die de mensheid van de ondergang gered heeft. Maar is hij er dan over tien jaar ook om verantwoordelijkheid te nemen als blijkt dat de eerste lichting gevaccineerden een staart heeft gekregen? Laten we hopen dat het personeelstekort in de zorg tegen die tijd is opgelost, anders kost het coronavirus ons uiteindelijk alsnog de kop.

Dus beste Hugo, bezint eer gij begint, haastige spoed is immers zelden goed. Geduld is wat jij en premier Mark Rutte de afgelopen maanden steeds gepredikt hebben. ’Houd vol’ riepen jullie. Dus dat wil ik jou nu ook meegeven: ’Houd vol Hugo, je kunt het’. Nog even doorontwikkelen en doortesten en dan mag je ons vaccineren. Echt. Maar als hoeder van de volksgezondheid moet je het toch met me eens zijn: we doen het alleen veilig.

Over de auteur

Vala (38) is getrouwd met Mario en moeder van een zoon (9) die autisme heeft en twee dochters (7 en 3) die het Syndroom van Ehlers-Danlos hebben (net als zijzelf). Naast moeder, chronisch ziek en mantelzorger is ze vooral ook journalist met een uitgesproken en soms nogal ongezouten mening.