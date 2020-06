’De juf weerde haar af met opgeheven hand’

Corona is een harde realiteit voor de samenleving: we passen onze levensstijl aan tot in het kleinste detail opdat we het virus snel onder controle krijgen. Maar wanneer gaan we te ver? De 1,5 meter samenleving heeft ook invloed op de jongste generatie. VROUW-lezeres Maria Wever maakt zich in deze korte Lezerscolumn zorgen over wat de maatregelen betekenen voor haar kleindochter (3).