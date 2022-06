Lieve Gino,

Een paar dagen terug dacht je vrolijk een balletje te gaan trappen. In plaats daarvan kwam je een monster tegen dat jouw leven beëindigde nog voor het goed en wel was begonnen.

Het kamp van groep acht, die zenuwslopende eerste weken als brugklasser, een eerste relatie, studeren, diploma’s, misschien wel een trouwerij en kinderen… je zal het nooit meemaken en de pijn die jouw geliefden moeten voelen, kan ik mij niet eens voorstellen. Verdriet, machteloosheid en vast ook woede. Want waarom denkt iemand in hemelsnaam het recht te hebben om jou iets aan te doen?

De verdachte is iemand die - als het aan mij ligt - niet vrij zou mogen rondlopen. Kinderen misbruiken, ook als je zelf ten tijde van het misbruik minderjarig bent, zou je levenslang moeten opleveren. En dan niet de Nederlandse versie van levenslang, maar écht levenslang. Gooi ze maar met z’n allen op een eiland, zijn wij er vanaf.

De zaak houdt me bezig. Net als iedere zaak waar kinderen bij betrokken zijn. Het maakt me bang. Want ik hoop ooit moeder te worden, maar hoe bereid ik mijn eventuele toekomstige kinderen voor op de gevaren die wachten? Dat je als negenjarig jongetje dus niet kan gaan voetballen in een parkje vlakbij huis, omdat je zomaar eens een idioot tegen zou kunnen komen.

En dat áls zoiets gebeurt, je er niet eens gerust op kunt zijn dat de dader de rest van zijn of haar leven achter de tralies doorbrengt. Nee, in Nederland zijn we van het reïntegreren en van nieuwe kansen. In veel gevallen prima, maar wat mij betreft dus niet als je aan kinderen zit of iemand om het leven hebt gebracht. De slachtoffers bij dit soort misdrijven krijgen namelijk óók geen nieuwe kans.

Lieve Gino, het spijt me dat we je niet hebben kunnen beschermen. En het spijt me dat, als de verdachte inderdaad de dader blijkt, we weer laten zien dat we een nieuwe kans voor de dader belangrijker vinden dan een onschuldig leven.