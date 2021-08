Amanda (30) en Ramon (32) redden hun baby van verstikking: ’Hij was al blauw aangelopen’

Toevallig hadden Amanda en Raymon kraamvisite over de vloer, toen Amanda opeens een schelle gil hoorde. „Ik had nog nooit zoiets gehoord en vloog gelijk overeind. Brodi lag net in de box te slapen, maar toen ik bij hem ging checken was hij al blauw aangelopen. Hij leek heel benauwd en maakte weinig geluid. Eigenlijk wist ik meteen dat hij aan het stikken was. Ik raakte gelijk in paniek en wist niet wat ik moest doen. Gelukkig heeft Raymon door zijn werk bij de defensie veel EHBO-ervaring en wist hij snel te handelen.”

Verstikking

„Wij hebben meteen 112 gebeld, maar minuten leken uren te duren. Raymon heeft uiteindelijk wel de luchtweg van Brodi vrij gekregen. Hij begon te huilen en het ergste leek gelukkig voorbij. Brodi heeft nog drie dagen ter observatie in het ziekenhuis gelegen, waar naar voren kwam dat de verstikking is ontstaan door een verborgen reflux. Daarbij stroomt de maaginhoud terug in de slokdarm. Bij baby’s komt reflux vrij vaak voor. Het was bij ons dus pure pech dat het bijna verkeerd afliep”, vertelt Amanda.

Inmiddels is het al twee maanden geleden gebeurd, maar Amanda kan het voorval nog niet goed loslaten. „Bij elk hapje of raar geluidje houd ik mijn hart vast. Raymon weet hoe hij eerste hulp moet verrichten, maar ik had nog steeds geen idee. Dit maakte mij angstig als ik met Brodi alleen was en daarom vond ik het belangrijk dat ik ook adequaat zou leren handelen. Raymon heeft mij daarom uitgelegd hoe ik eerste hulp moet verrichten. Het geeft ongelofelijk veel rust dat ik nu ook weet hoe ik moet handelen. Eigenlijk vind ik sowieso dat iedereen dit zou moeten kunnen. Ongeluk zit namelijk in een klein hoekje.”

Andere helpen

Raymon had al de juiste papieren om een gecertificeerde EHBO-instructeur te worden, maar hierna is hij zich ook gaan specialiseren in eerste hulp bij baby’s en kinderen. „Online konden wij geen cursussen vinden die trainingen aan huis geven die zich ook nog specialiseerden in eerste hulp bij baby’s en kinderen. Om erger te voorkomen en andere ouders te helpen hebben Raymon en ik daarom Vidas Trainingen opgezet. Hierbij bieden wij 1-op-1 trainingen aan waarbij wij ons voornamelijk richten op eerste hulp bij baby’s en kinderen. Ons bedrijf staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste klanten beginnen al binnen te stromen. Je merkt toch dat veel ouders hier behoefte aan hebben.”

Maar hoe handel je als je kind lijkt te stikken?

Handel snel: „Het is belangrijk dat je snel handelt, want bij verstikking heb je te maken met direct levensgevaar.” Buikligging: „Leg je baby in buikligging op je onderarm en geef vijf stoten tussen de schouderbladen.” Rugligging: „Als het geen effect heeft, moet je de baby omdraaien en hem met zijn rug op je been leggen. Voer dan met twee vingers vijf borststoten uit.” Reanimeren: „Als je baby of kind hierna zijn bewustzijn verliest en geen ademhaling meer heeft, dien je over te gaan tot reanimatie. Let erop dat je bij baby’s tot 1 jaar anders handelt dan bij kinderen van 1 tot 12 jaar.”

Levens redden

Het stel is blij dat ze hun nare ervaring kunnen ombuigen naar iets positiefs. „Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar uiteindelijk heeft dit er wel voor gezorgd dat wij anderen kunnen helpen. Wij horen van veel ouders dat ze iets soortgelijks hebben meegemaakt en dat ze meer tips en handvaten willen voor als het nog een keer gebeurt. Het is een mooie gedachte dat wij hier misschien levens mee redden.”