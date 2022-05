Moet er een maximumsnelheid komen op fietspaden?

Te druk

Veilig Verkeer Nederland vindt van wel. „Deze maatregel geeft verlichting op het fietspad, wij stimuleren dit in de gesprekken die wij hierover voeren met landelijke instanties”, citeert RTL Nieuws. Het toenemende aantal voertuigen op het fietspad zouden het te druk maken. Denk aan de e-bikes en fat bikes, en de maaltijdbezorgers die het eten snel bij de klant moeten bezorgen. En vergeet wielrenners niet, die met een rap tempo over de paden scheuren. De ANWB zegt tegen RTL Nieuws: „Er komen steeds meer snelle fietsers en het verschil met kwetsbare fietsers wordt daardoor steeds groter.”

Maximumsnelheid rijbaan

Om de fietspaden rustiger te maken, zou de maximumsnelheid op de rijbaan voor automobilisten verlaagd kunnen worden naar 30 km per uur. Daardoor zouden snellere voertuigen die op het fietspad rijden, zoals de e-bike, naar de rijbaan kunnen verplaatsen, wat meer ruimte biedt op de fietspaden. Zo zegt Veilig Verkeer Nederland: „Het moet absoluut in combinatie met een snelheidsverlaging op de rijbaan, anders blijft daar een snelheidsverschil bestaan tussen auto’s en e-bikes.”

Gevaarlijk

Maar als de maximumsnelheid op de autoweg niet verlaagd wordt, zou het juist gevaarlijker kunnen zijn als e-bikes op de weg rijden. Het probleem wordt dan verschoven naar de rijbaan, in plaats van het op te lossen op het fietspad. Ook zou het lastig kunnen worden om de snelheid te handhaven. Gewone fietsen hebben namelijk geen snelheidsmeter.

Verschil

Daarbij is het nog onduidelijk wat de maximumsnelheid op het fietspad wordt. Krijgen alle voertuigen dezelfde limiet en moet de limiet van de e-bike naar onder de 25 km per uur? Of zullen er verschillende limieten gelden? 25 km per uur is namelijk al een stuk sneller dan de gemiddelde fietsers kunnen. Je zou bijvoorbeeld bredere (bak)fietsen kunnen begrenzen op 15km/h omdat die meer ruimte innemen en minder wendbaar zijn.

Handig

Daarbij zou een snelheidslimiet op het fietspad mogelijk kunnen zorgen voor een toename van het gebruik van auto’s. De e-bike is handig voor mensen die tussen de 10 tot 20 km van hun school of werk wonen, omdat ze zo sneller deze langere afstanden kunnen maken, meldt de Fietsersbond. Maar als er een limiet komt van onder 25 km per uur voor e-bikes, pakt men misschien weer sneller de auto. Wat vind jij?

Reacties

Benanka vindt dat scooters van het fietspad af moeten.

Deze twitteraar zei al eerder in een tweet dat wielrenners ook een onderdeel zijn van het probleem, omdat ze harder kunnen dan e-bikes.

Joyce denkt dat automobilisten last zullen krijgen van andere voertuigen op de rijbaan.

Kelly vindt dat er teveel voertuigen op het fietspad rijden.

Praat mee

Vind jij dat er een snelheidslimiet moet komen op de fietspaden? Of vind jij dat er een andere oplossing moet komen voor de te drukke fietspaden? Praat mee op onze Facebook-pagina!