We zijn allang blij dat we nog leven

Op mijn eigen spreekuur blijft het opvallend stil. Heel soms meldt er zich een nieuwe patiënt aan, maar momenteel moet ik het nog steeds hebben van mijn vaste klanten. En zelfs in deze groep zijn er een aantal die zeggen: „Ik kan ook zonder.” Zo zet het mij, in mijn hoedanigheid als praktiserend psycholoog, aan het denken. Wanneer kun je spreken van een echt probleem? Welnu, wat blijkt: als er sprake is van een aanhoudende doodsdreiging, dan valt veel psychisch lijden daarbij in het niet. Was een relatieprobleem vóór de coronacrisis nog een echt probleem, nu denken mensen eerder: ik ben allang blij dat ik een relatie heb. Was het eerst een neurotische gewoonte om veel kostbare tijd te steken in hygiëne en schoonmaak, nu denken mensen: ik ben gewoon goed bezig. Was de klacht van veel hoofdpijn en jeuk onder de oksels reden om via de dokter richting de psycholoog te gaan, nu denken mensen: ach, een beetje pijn en jeuk, daar gaat gelukkig niemand aan dood. Tja, de doodsdreiging relativeert zo sterk dat er van het gewone dagelijks lijden bijna niets meer overblijft. Had menigeen voor de crisis behoorlijk last van overwerken, nu denken mensen: ik ben tenminste één van die bevoorrechte mensen die kúnnen werken. En was het nog niet zo lang geleden dat mensen mijn hulp zochten met klachten van algehele (geestelijke) luiheid, nu denken zij: ach, de hele maatschappij ligt plat, dus dat nietsdoen van mij valt niet eens op. Het is duidelijk dat meer en meer mensen tevreden zijn met alles wat ze nog wel hebben en kunnen, waardoor ze niet meer zeuren over wat hen ontbeert. Zo kan een periode van soberheid de mens doen beseffen dat een probleem pas een probleem is wanneer je er een probleem van maakt. En evengoed brengt diezelfde soberheid met zich mee dat menigeen allang blij is met het nuchtere feit dat hij of zij nog leeft. Dit gegeven maakt ook duidelijk hoe het leven moet zijn geweest in de tijd dat er nog helemaal geen praktiserende psychologen waren. Ook in die tijd moeten mensen gedacht hebben: zolang ik leef, is er altijd nog hoop. En enkel en alleen met die hoop op beter, konden mensen zichzelf weer een beetje op weg helpen.

Nu zou het best kunnen dat, na de coronacrisis, de patiënten zich massaal aanmelden met klachten van een posttraumatische stressstoornis of een uitgestelde depressie. Maar de kans is ook groot dat mensen denken: ik heb weer toekomst, psycholoog overbodig.