Versoepelingen: Wat is het eerste wat jij weer gaat doen?

Tijdlijn

In december steeg het aantal coronapatienten op de ic’s in een rap tempo. Dit kwam door de onverwachts snelle opmars van de omikronvariant. Als gevolg van de gestegen ziekenhuisopnames besloot de regering om Nederland op 19 december 2021 in lockdown te laten gaan. Alle horeca, niet-essentiële winkels, contact beroepen, bioscopen, musea, theaters en concertzalen en scholen moesten sluiten. Per 15 januari mochten de winkels, sportclubs en kappers weer open tot 17:00 uur ’s middags. Bezoekers moesten wel 1,5 meter afstand blijven houden. De rest bleef dicht door de blijvende stijging van omikron besmettingen. De reden hiervoor was dat er nog veel onzekerheid heerste over hoe ziekmakend deze variant was. Nu het duidelijk is dat omikron niet ziekmakender is dan delta, mag Nederland weer steeds meer open. Vanaf woensdag mogen restaurants, bioscopen, pretparken, dierentuinen, musea en theaters weer open tot 22:00 uur. Bij evenementen binnen geldt een maximumcapaciteit van 1250 man. Als je hier gebruik van wilt maken moet je een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat is te lezen in De Telegraaf.

Ondernemers

Van veel ondernemers hadden de versoepelingen al veel eerder gemogen. „Ik zie mensen op vakantie. Genietend in restaurants of heerlijk aan de borrel in kroegjes, in de prachtigste witte skioorden en de mooiste zonovergoten eilanden. (Ik geef ze geen ongelijk, maar dat terzijde) Tegelijkertijd zijn hier de winkels (en andere bedrijven) dicht om het coronacijfer zover mogelijk omlaag te krijgen. Nou… ik noem dat dweilen met de kraan open, jij? Wat zijn we in godsnaam aan het doen?”, vertelde Hanneke van Leendert - Janssen in haar lezerscolumn. Ook horecaondernemer Laurens Meyer was het niet eens met de overheid, zegt hij in andere media. „We zijn onderhand de joker van Europa geworden. Het is gewoon lachwekkend.”

Praat mee

