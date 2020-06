’Volledige opening van middelbare scholen na de zomervakantie is cruciaal’

Dat veronderstellen althans psychiater Mascha ten Doesschate en kinder- en jeugdpsychiater Peter Deschamps in dagblad Trouw. Zij pleiten daarom voor een heropening van de middelbare scholen na de zomervakantie zonder de ’1,5 meter afstand’-beperking.

Leerontwikkeling

Volgens de twee psychiaters ligt de nadruk bij het zoeken naar alternatieven tot nu toe vooral op de leerontwikkeling. De sociaal-emotionele ontwikkeling van scholieren zou hierdoor in het debat zijn verwaarloosd.

„Kinderen in de middelbare schoolleeftijd, zeker in de onderbouw, kunnen niet langdurig alleen gelaten worden. Zij hebben toezicht, begeleiding en begrenzing nodig. Een groot deel van de middelbare scholieren heeft twee werkende ouders die overdag vaak niet beschikbaar zijn. Dat is een recept voor lange dagen alleen maar achter een beeldscherm series kijken en spelletjes doen.”

„Dit brengt niet alleen hun schoolwerk in gevaar, maar geeft ook een risico op bijziendheid en andere lichamelijke klachten zoals overgewicht. De effecten voor de toekomstige generatie mogen niet onderschat worden. Jongeren die psychisch gezond opgroeien hebben minder kans op psychische stoornissen later in het leven. Volledige opening van de middelbare scholen na de zomervakantie is daarom cruciaal.”

Verspreiding van corona

Het risico op verspreiding van corona voor en door jongeren is volgens de psychiaters geen reden meer om de 1,5 meter te blijven handhaven: „In de afgelopen maanden kregen we gelukkig steeds meer informatie waaruit blijkt dat kinderen en jongeren op zijn hoogst een kleine bijdrage leveren aan de verspreiding van corona”(...) „Ook zijn er ondertussen oplossingen bedacht als extra bescherming voor kwetsbare leerkrachten.”

Praat mee

