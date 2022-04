Dít zijn de positieve kanten van autisme

„Het komt helaas vaker voor dat de negatieve dingen worden benoemd rondom autisme. Daarom schrijf ik een blog over de positieve kanten van autisme.

Punctueel

Iedereen met autisme is uiteraard anders, maar over het algemeen zijn mensen met autisme erg betrouwbaar en netjes. Wat ik zelf bijvoorbeeld heel vervelend vind, is te laat komen. Ik probeer altijd ruim voor een afspraak aanwezig te zijn. Het kost me ook te veel stress als ik niet op tijd van huis vertrek.

Om de één of andere reden komen negen van de tien mensen altijd te laat bij mij aan. Dat is altijd wel een goede test voor mij om geduld te leren hebben. Afspraak is afspraak geldt ook bij mij. Ik kan er niet goed tegen wanneer iemand een afspraak verzet of helemaal afzegt. Ik doe dit niet gauw of er moet echt iets heel dringends tussen komen.

Ik ben van mening dat dat dus ook een goede eigenschap is.

Nauwkeurig

Mensen met autisme zijn ook heel nauwkeurig. Ofwel perfectionistisch. Ik ben ook erg detailgericht (zoals de meeste mensen met autisme) en dat kan soms lastig zijn. In een gezicht zie ik ook alles wat erg kan afleiden. Dan gaat het gesprek meteen al moeizamer, omdat ik me focus op de details en daar dan over nadenk.

Het betekent ook dat ik in mijn werk alles precies recht en netjes moet neerleggen van mezelf, ik ben niet gauw tevreden over de dingen die ik doe, omdat ik alles perfect wil doen. Maar dat gaat natuurlijk niet altijd. Wat ook fijn aan mijn nauwkeurigheid is dat ik snel fouten kan opsporen. Bij mijn vorige baan in de tandtechniek kreeg ik complimenten dat ik zo snel fouten uit rekeningen kon halen die hen nog niet waren opgevallen. Terwijl ik dat werk net deed en zij al jaren! Ik lees letter voor letter waardoor afwijkingen me snel opvallen.

Ook wil ik altijd alles precies op tijd afhebben, maar dat levert vaak stress op, omdat ik niet tegen tijdsdruk kan. Ik wijk niet af van mijn planning en daar voel ik mij goed bij.

Eerlijkheid

Mensen met autisme hebben ook snel de neiging om eerlijk te zijn tegen anderen, af en toe te eerlijk zelfs. Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel en dat kunnen ze ook in een gesprek naar voren brengen. Wat niet altijd fijn is voor de ander.

Als ik het ergens niet mee eens ben of ik vind iets niet mooi dan zeg ik dat ook eerlijk. Maar dit doe ik wel alleen bij mensen die ik goed ken en vertrouw.

Lockdown

De positieve kanten van autisme hebben we de laatste twee jaar wel meegemaakt. Iemand met autisme zal weinig last hebben gehad van de lockdown in tegenstelling tot de mensen zonder beperking. Persoonlijk heb ik ook weinig last gehad, omdat ik niet graag de deur uit kom en toch altijd thuis ben. Dus ik vond het niet heel erg dat alles gesloten was.

Rechtvaardigheidsgevoel

Ik vind het heel belangrijk dat iedereen eerlijk en gelijk behandeld wordt. Ik kan er slecht tegen als mensen oneerlijk doen. Als ik iets koop en dat is bijvoorbeeld kapot dan kan ik heel boos/verdrietig worden, omdat ik het oneerlijk vind dat dat mij weer moet overkomen. Gelijkheid is voor mij het allerbelangrijkste!

Betrouwbaarheid

Mensen met autisme zijn vaak heel betrouwbaar. Er zullen altijd uitzonderingen zijn natuurlijk, maar over het algemeen kunnen ze heel goed geheimen bewaren.

Dat is ook mijn sterkste punt. Ik krijg veel verhalen van mensen te horen die dat in vertrouwen tegen mij vertellen en ik zal zoiets nooit tegen een ander zeggen. Ik ben vroeger gepest en ik heb er een hekel aan als mensen achter elkaars rug om slecht praten over iemand. Ik zal daar dan dus ook nooit aan meedoen en me er buiten houden. Ik ben eerlijk over wie ik aardig vind en wie ik minder leuk vind en alle geheimen blijven bij mij!

Weten wat je wil

Tot slot weten de mensen met autisme over het algemeen best goed wat ze willen en wat ze niet willen. Ik zeg bijvoorbeeld al jaren dat ik iets in de administratie, met kinderen of met dieren wil doen qua baan. Ik heb testen moeten doen om te kijken wat het beste bij mij past. En natuurlijk sprongen die drie banen eruit. Ik vind het fijn dat ik mijzelf zo goed ken en weet waar ik mij prettig bij voel.

En zo zijn er vast nog een hele hoop andere leuke, fijne en positieve kanten aan het hebben van autisme. Natuurlijk is het zeker niet fijn om te moeten leven met autisme. Ik vraag me wel eens af hoe ik zou zijn als ik dit allemaal niet zou hebben gehad, maar daar zullen we nooit achter komen. Ik heb nou eenmaal autisme en daar moet ik mee leren leven, ik accepteer mijzelf zoals ik ben.”