Maaike’s kinderen zijn geboren via ivf: ’Ik had nog twaalf embryo’s’

„Op de keukentafel staat een vaas met een amaryllis. Hij heeft een tijd prachtig gebloeid, en nu begint hij te verleppen. ’Ach, die is bijna dood’, zeg ik terwijl ik hem op het aanrecht zet. ’Wat doen we daar dan mee als die dood is?’ vraagt mijn vierjarige zoon. ’Nou ja, in de vuilnisbak,’ zeg ik zonder er veel aandacht aan te schenken. ’In de vuilnisbak?’ zegt hij verschrikt, ’dat is toch zielig!’ Ik kijk ’m aan, weet even niet wat te zeggen. ’We kunnen hem toch begraven?’

Ik heb een heleboel andere dingen aan m’n hoofd en zit niet te wachten op een discussie over een amaryllis, maar ik wil de tere kinderziel natuurlijk ook niet onnodig kwetsen. ’We hebben opa toch ook begraven?’ gaat hij verder. ’Ja, daar heb je gelijk in’, zeg ik meegaand. ’We kunnen hem toch bij opa begraven? En dan schrijven we ’Bloem’ op de steen. Hij hoort er toch ook bij?’ zegt hij zo overtuigd dat ik me zowaar schuldig begin te voelen.

Bloem

De volgende dag zit ik met een dode amaryllis, een schep, en mijn tweeling in de trein. We stappen uit bij het dorp waar ik vandaan kom, en wandelen naar de begraafplaats. De jongens scheppen op het graf van mijn vader een niet te diep gat, en leggen de amaryllis erin. Met stoepkrijt schrijven we ’Bloem’ op de grafsteen.

Bekijk ook: Ik stopte met ivf om mijn huwelijk te redden

’Weet je mama, toen wij nog niet geboren waren, toen keken we altijd naar jullie, naar jou en papa.’ ’O, wat leuk.’ ’Ja, we moesten altijd heel erg om papa lachen.’ ’Ja dat kan ik me voorstellen, papa is heel erg grappig.’ ’Er waren nog meer kinderen, die wilden ook naar jullie toe. Maar alleen wij zijn ook echt bij jullie gekomen.’ De tranen schieten in m’n ogen.

IVF

Mijn kinderen zijn geboren met ivf. We hadden drie embryo’s terug laten plaatsen, en daaruit zijn deze twee bijzondere kinderen gekomen. Ik had nog twaalf embryo’s die niet zijn teruggeplaatst. Maar dat kan hij toch niet weten?

Mijn autobiografische roman ‘28 embryo’s’ vertelt mijn verhaal en dat van drie andere stellen die niet zwanger kunnen worden. Samen gaan we op zoek naar een manier om een kind te kunnen krijgen. Van ivf tot adoptie, en van anonieme eiceldonatie, tot draagmoeders. Door de landsgrenzen heen, want ieder land hanteert andere regels. Wat in het ene land verboden is, wordt in een ander land tot industrie gemaakt.

Lange tijd had ik de indruk dat de wereld bestond uit louter vrolijke mensen met baby’s. Ik zag overal blije stellen met kinderwagens. En dacht dat ik de enige was die met een groot verdriet rondliep. Maar sinds het boek lijkt ineens iedereen wel een verhaal te hebben. Iedereen blijkt wel iemand te kennen die worstelt met ongewenste kinderloosheid of worstelt er zelf mee.

Nieuwe vruchtbaarheidstechnieken

We leven in een bijzondere tijd. De nieuwe vruchtbaarheidstechnieken bieden nieuwe mogelijkheden. Je kunt nu bijvoorbeeld op jonge leeftijd je eicellen laten invriezen, wat de kans op een latere zwangerschap vele malen groter maakt.

Wanneer ik besloten zou hebben een van mijn embryo’s in te laten vriezen, en later pas terug te plaatsen, dan zou een van hen nu een paar jaar jonger zijn. Dat is toch een heel gek idee. Wat had dat betekend voor z’n persoonlijkheid, z’n karakter? Was het dan hetzelfde kind geweest maar een paar jaar jonger? Of was hij toch anders geweest?

Eiceldonatie

Het lijkt soms een absurde wereld, maar hij is realistisch. Anonieme eiceldonatie is in Nederland verboden. Ieder kind heeft het recht te weten waar het vandaan komt. Maar in Spanje kan ik makkelijk een anonieme eicel halen. En voor veel vrouwen maakt de leeftijd van de eicel het verschil. Dus moet ik dat nou wel doen of niet? Is dat nou zielig voor het kind?

Doordat de mogelijkheden zo zijn toegenomen, worden er vele kinderen geboren waarbij niet altijd duidelijk is waar ze vandaan komen. En we weten nog niet goed hoe we met de emoties die daarbij komen kijken om moeten gaan. Het verdriet, de schaamte, de zorgen, de geheimen, de dilemma’s, de euforie; ze horen er allemaal bij. Kan ik er zeker van zijn dat mijn overgebleven embryo’s niet doorverkocht worden? En ze niet allang op een andere plek in de wereld uitgegroeid zijn tot kinderen?

We leven in een tijd waarin er ontzettend veel kan, maar waarin we ook zelf moeten besluiten hoe ver we willen gaan. Wanneer gaat het ons morele kompas te boven? En hoe beslis je hoever je wilt gaan? Er is geen eenduidig antwoord. Ieder moet het voor zichzelf bepalen.

Kinderwens

Het verlangen naar een kind is wel universeel. En het verdriet dat een niet vervulde kinderwens met zich meebrengt ook. Laten we er veel meer over praten, schreeuwt het door mijn hoofd. We moeten ons tot deze nieuwe situaties verhouden. Ik roep een ieder op, om er open over te zijn, dat helpt. Ik dank een ieder die zijn verhaal met mij deelt. En we zijn met veel meer dan je denkt.

We lopen terug, de begraafplaats af. Mijn zoon pakt mijn hand en zegt: ’Het is ook wel leuk voor opa, want het was echt een hele mooie amaryllis.’ Ik knijp in zijn handje en ben intens dankbaar.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.