Deze films maken december toch nog een beetje wonderful!

Nieuwe films op Netflix

De familie Claus , vanaf 7 december 2020

Er komen in december weer een hoop nieuwe films op Netflix, maar dit is toch wel een primeurtje: de eerste Nederlandse kerstfilm die de streamingdienst laat zien. De film draait om Jules, die sinds het overlijden van zijn vader kerst het liefst zou overslaan. Als zijn moeder aan het werk is, brengt Jules graag tijd door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Op een dag vindt hij een magische sneeuwbol die hem de hele wereld over brengt. Tijdens zijn avontuur ontdekt hij iets wel heel bijzonders: zijn eigen opa is de kerstman! De familie Claus smeekt om warme chocolademelk met slagroom en speculaasjes. Gezellig met je kind(eren) op de bank kruipen en genieten!

De familie Claus -trailer:

The Prom , vanaf 11 december 2020

Een van de nieuwe films op Netflix is een muzikaal feestje met een cast waar je u tegen zegt: Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington én James Corden schitteren in deze nieuwe film op Netflix! De musical volgt vier werkloze Broadway-acteurs die aan de bak zullen moeten, willen ze hun reputatie redden. Dee Dee, Barry, Angie en Trent besluiten naar Indiana te reizen om een lesbische student naar het schoolbal van haar vriendin te brengen.

The prom -trailer:

Nieuwe films op Videoland

Mamma Mia! (vanaf 10 december 2020)

Nieuw is ie niet. Sterker nog: deze film stamt alweer uit 2008 (wat gaat de tijd snel!). Maar een nieuwe film op Videoland is het wel en daarom mag ie niet ontbreken op dit VROUW-lijstje. Want stiekem gaan we nog altijd hartstikke lekker op de ABBA-hits. Donna, een onafhankelijke, single moeder heeft een hotelletje op een idyllisch Grieks eiland. Ze staat op het punt om haar dochter Sophie weg te geven aan de liefde van haar leven. Wat Donna niet weet, is dat Sophie stiekem drie gasten heeft uitgenodigd: haar potentiële vaders. Alles uiteraard begeleid door talloze ABBA-hits. Meezingen geblazen!

Mamma Mia! -trailer:

Nieuwe films op Amazon Prime

I’m your woman (vanaf 11 december 2020)

In I’m your woman volgen we Jean, die samen met haar baby het criminele leven van haar man probeert te ontvluchten. Gedurende de film verandert ze van een stille huisvrouw in een sterke, zelfstandige vrouw die zichzelf en haar kleine uit iedere situatie weet te redden. Girlpower!

I’m your woman -trailer:

Glass (vanaf 4 december)

In november was Split nieuw op Netflix. In die film worden drie meiden gekidnapt door Kevin Wendell Crumb - een psychopaat met meerdere persoonlijkheden. Het vervolg kijk je op Amazon Prime. In Glass keert Crumb terug. Dit keer heeft hij een aantal cheerleaders te pakken gekregen, maar komt hij er niet mee weg. Samen met twee andere moordenaars wordt hij opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis, waar het personeel er alles aan doet om te ontdekken hoe de drie tot hun daden zijn gekomen.

Glass -trailer

Nieuwe films op Disney Plus

Mulan (vanaf 4 december 2020)

Als we het hebben over nieuwe films in 2020, dan mag Mulan niet ontbreken. Hij staat al een tijdje op Disney Plus, maar vanaf 4 december kun je ’m helemaal gratis kijken! Fa Mulan, dochter van de oude oorlogsveteraan Fa Zhou, doet zich voor als mannelijke soldaat, om zo de plaats van haar vader in te nemen in het gevecht tegen een invasie van de Hunnen. Grote kans dat je ’m vroeger tot in den treure hebt teruggespoeld omdat je kinderen er maar geen genoeg van kregen. Toch is deze live action van Mulan iets minder geschikt voor de (heel) jonge kijker. Prachtige beelden, mooie muziek en een leuke trip down memory lane. Eigenlijk mág je ’m niet missen!