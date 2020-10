Daphne Deckers: Ik moest echt een paar dagen bijkomen

„Ik moest drie dagen rust houden en ben ver weg gebleven van m’n mailbox. Ik ben best geschrokken hoe je uit het niets zó ziek kunt worden dat je meteen geopereerd moet worden. Richard en Emma waren de nacht dat ik ziek werd niet thuis; zij waren toevallig op familiebezoek. Alec heeft me om 04:00 uur naar het ziekenhuis gereden. Daarna ging het allemaal heel snel, voor ik het wist lag ik aan een morfinepompje.”

Acute blindedarmontsteking

„Ik ben erg blij dat ik zo snel geholpen kon worden in het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum. De zorg staat dezer dagen onder hoogspanning, en ik heb nu met eigen ogen gezien met hoeveel inzet al die mensen hun werk doen - dag én nacht. Richard is nog een tas vol gebakjes naar ze gaan brengen. Ik mocht na twee dagen weer naar huis, maar daarna moest ik echt nog een paar dagen bijkomen.”

„Ik heb behoorlijk wat reacties gekregen van mensen die ook een acute blindedarmontsteking hebben gehad. Het was fijn om te lezen hoe zij het herstel hebben aangepakt. Ik besef heel goed dat er ergere ingrepen en aandoeningen zijn, maar uiteindelijk is het toch een operatie met narcose.”

Fruitmanden

„Zeker omdat het zó onverwacht kwam, heb ik een paar dagen verwonderd in bed gelegen. Maar ik word goed verzorgd hier thuis, en ik heb zoveel aardige reacties gekregen; het staat hier vol met fruitmanden en bloemen! Hopelijk krijg ik deze week mijn energie weer wat terug. Ik had bíjna mijn nieuwe boek af, ik was met het laatste hoofdstuk bezig. Dus ik hijs me deze week weer voorzichtig achter m’n computer.”