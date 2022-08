’Ik koop condooms voor mijn dochter van 14’

Stan Huygens Journaal

Landgoedfair als ode aan overleden baron

Nathalie van Verschuer had er aanvankelijk geen zin in. Na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot Frans baron van Verschuer wilde zij de Landgoedfair, waarmee zijn familielandgoed Mariënwaerdt alom bekend is, niet voortzetten. Toch is het volgende week weer zover, met extra hulp van de famil...