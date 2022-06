’Zo hatelijk over Katja Schuurman doen: dát is pas knettergek’

Voornamelijk vrouwen

„Inhoudelijk kwamen de opmerkingen op Twitter niet heel ver. Het bleef een beetje steken op ’Ik trek die Katja echt slecht’ tot ’Katja is echt een vervelend mens’. Iemand noemde haar een onvolwassen, irritant pratend kindvrouwtje. En weer een ander stelt dat ze zich onsterfelijk voor lul zet in de media. Wie die reacties plaatsen? Wat denk je? Voornamelijk vrouwen natuurlijk; mannen laten zich er eerder over uit dat ze ondanks haar leeftijd nog best heel lekker is.”

De Gerda’s

„Katja vertelt in Boerderij van Dorst openlijk over haar mentale problemen, over het feit dat ze borderline en ADHD heeft. Ze drinkt een borrel, is wat aangeschoten en dan vertelt ze ook nog eens dat ze door het gebruik van paddo’s inzichten over haar relatie heeft gekregen. Allemaal koren op de molens van de Gerda’s in deze samenleving natuurlijk. Die hebben zich weer de blaren op de stichtelijke vingertjes getikt.”

Ouderschap

”’Katja gedraagt zich als een borderline puber. Ut kind wil paddo’s. Noemt zich moeder’, aldus Babbel. Daar sla ik dan echt op aan. Ten eerste; Katja is moeder, daarom mag ze zichzelf ook zo noemen. Dat jij haar in een programma op tv ziet, zegt werkelijk niéts over haar kwaliteit als ouder. Hoe ze dat ouderschap invult, is aan haar en aan niemand anders. Nergens staat geschreven hoe het moet.”

Zo hard gelachen

„Ten tweede: Dat je het één doet, wil niet zeggen dat je het ander verknalt. Ik heb in het verleden ook wel eens paddo’s gedaan. Mij gaf het geen enkel inzicht, ik kreeg er alleen de zenuwen van dat de coniferenhaag van de toenmalige buren maar bleef groeien en groeien – ik zag dingen die er niet waren. Ik heb ook zo hard en zo lang gelachen, dat ik er de volgende dag spierpijn van had. Nog steeds denk ik met plezier aan die avond terug.”

Risico

„Ik deed het toen ik al moeder was ja. Uiteraard niet waar de kinderen bij waren. Het maakte mij op geen enkele manier een slechtere ouder, ik zou niet weten in welk opzicht. Dat ik een risico nam met mijn gezondheid? Kijk dan even in de spiegel alsjeblieft. We nemen met z’n allen de hele dag door risico’s. De een doet dat door op een motor te stappen, een volgende stelt zich dagelijks bloot aan bakken stress en weer een ander eet ongezond.”

Losbandig leven

„Wat me opvalt, is dat het vooral weer de moeder is die het moet ontgelden. Dat Douwe Bob er in een paar maanden tijd bij drie vrouwen drie kinderen bij heeft gefikst, vinden we vooral heel erg grappig. Dat hij recent nog een fietskoerier te lijf is gegaan, bedekken we ook met de mantel der liefde. Maar dat Katja een wat losbandig leven leidt, zorgt bij het publiek voor irritatie en een extreme drang om hatelijke opmerkingen te plaatsen. Als moeder kun je toch maar beter thuis de kinderen opwachten met dat kopje thee - we zijn in dat opzicht zo geëmancipeerd als een visstick.”

Doen we goed

„Op social media vindt men het zielig voor Katja’s kinderen, lees ik. Maar weet je wat pas echt zielig voor die kinderen is? Dat jullie je zo laatdunkend over hun moeder uitlaten. Stel je eens voor dat je als kind leest dat mensen je moeder ’knettergek’ en een ’borderline puber’ is en ’kwartet speelt met haar persoonlijkheidsstoornissen’. Massaal zo negatief reageren; dát is pas knettergek. En zo blijkt maar weer dat je anno 2022 als vrouw toch maar beter binnen de lijntjes kan kleuren. Doen we goed.”