’Ik stal een dure jas van de kapstok: hij zat als gegoten’

We hebben het niet breed. Mijn man en ik werken in de zorg en zoals iedereen weet is dat geen vetpot. Maar op één ding bezuinigen we niet; ons jaarlijkse etentje in een duur restaurant op onze trouwdag. En omdat we dit jaar onze tiende trouwdag vierden, besloten we flink uit te pakken. Ik had er het hele jaar voor gespaard en geen nieuwe kleding gekocht, op een jas na. Die was wel prijzig – bijna 300 euro – maar omdat ik altijd jaren met een winterjas doe, vond ik hem ’t geld meer dan waard.

Garderobe

We stalden de kinderen bij oma en opa en gingen met de fiets, de trein en de tram naar een grote stad in de buurt, zodat we ook een lekker glaasje wijn konden drinken. Onze jas werd voor ons opgehangen en we werden met veel egards naar onze tafel gebracht. Na een verrukkelijk vijfgangendiner wilden we het restaurant verlaten. Degene die de garderobe bewaakte, was al naar huis. De jas van mijn man hing er nog, maar die van mij was weg. Ik heb de hele kapstok doorzocht, maar hij hing nergens.

De ober vond het ‘vervelend’, maar deed er verder nogal laconiek over. Buiten was het ijskoud en ik moest dus zonder jas in de tram, trein en op de fiets. Ik kreeg het colbert van mijn man, maar ik was woedend: welke vrouw steelt nou andermans jas? De volgende dag – een zondag – besloot ik toch nog een keer in het restaurant te gaan kijken, dit keer met de auto. Ik was er rond lunchtijd en het was er heel druk. Weer was er niemand bij de garderobe.

Bordje

Ik vroeg naar de eigenaar en die stond me korzelig te woord. Hij had nog nooit gehoord dat er iets was gestolen en wees me op het bordje waarop stond dat het restaurant niet aansprakelijk is bij vermissing van goederen. Hij had een personeelstekort dus ik moest zelf nog maar eens goed gaan zoeken. Ik was woest. Ik had gisteren een vermogen gespendeerd in zijn restaurant en het kon hem blijkbaar niets schelen.

Tegen beter weten in doorzocht ik de kapstok nog een keer. Mijn jas hing er echt niet tussen. En toen zag ik hem: mijn droomjas, een donsjas van het merk Moncler. Stiekem paste ik hem; hij zat als gegoten. Ik keek om me heen. Er was niemand te zien.

Uitverkoop

In een impuls besloot ik de jas aan te houden en mijn eigen oude jas aan de kapstok te hangen. Vlug liep ik de deur uit, snelde naar de auto en reed met kloppend hart naar huis. Tegen mijn man – die geen verstand van kleding heeft – zei ik dat ik in de uitverkoop maar een nieuwe jas had gekocht. Meteen had ik spijt. Op internet zag ik dat die jas 1250 euro kost! Mijn hart sloeg over. Ik maakte mezelf wijs dat iemand dat geld best kon missen als ze én zo’n dure jas had én in dat restaurant kon eten, maar was dat wel zo? Misschien had zij er ook heel lang voor gespaard.

Ik was doodsbang dat het restaurant me zou bellen of zelfs de politie op mijn dak zou sturen als de eigenaresse aangifte zou doen. Maar dat is na een paar weken nog steeds niet gebeurd. Ik zit nu met de jas in m’n maag. Maar hij staat me wel héél goed…

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

