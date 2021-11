Daghoroscoop 18 november - Heb begrip voor de wensen van je partner, Leeuw

VANDAAG JARIG

Financieel kan het je in 2022 ineens voor de wind gaan als blijkt dat aan jouw know how grote behoefte bestaat. Aarzel niet jezelf te promoten; lees advertenties en maak voor jezelf een eerlijke balans op. Je hebt veel in je mars, maar het moet er wel uitgehaald worden. Ga de boer op.

RAM

Jouw hoeveelheid energie kan vandaag beperkt zijn. Stel karweitjes die zware fysieke inspanning vereisen uit want de kans is groot dat je al uitgeput bent voor je eraan begint. Bedenk een methode om een schuldenlast te verminderen.

STIER

Van iemand houden betekent niet dat je het altijd met de ander eens moet zijn. Een deel van de aantrekkingskracht binnen een relatie bestaat uit het hebben van verschillende karakters. Wees niet bang een eigen mening te hebben.

TWEELINGEN

Wees jezelf en geef je creatieve wensen alle ruimte. Je zult ervan genieten, of je nu verdiept raakt in een nieuw project of toekomstige mogelijkheden bespreekt. Je kunt besprongen worden door geweldige ideeën.

KREEFT

Je kunt voor een moeilijke keuze worden geplaatst. Je zult niet in alle gevallen je zin krijgen en er kan zowel sprake zijn van teleurstelling als van vreugde. Leg je erbij neer dat niet iedereen altijd kan winnen.

LEEUW

Gelijktijdig je uiterste best doen voor een relatie en een ambitieuze loopbaan is heel moeilijk. Geen enkele geliefde wil zich een muurbloem voelen terwijl je de wereld in vervoering brengt. Heb begrip voor de wensen van je partner.

MAAGD

Je loopt enig risico dat strategieën en activiteiten zich tegen je keren. Maak onderscheid tussen privé en publieke aangelegenheden en benader ze verschillend. Wees in een juridische kwestie zelfverzekerd, recht-door-zee en eerlijk.

WEEGSCHAAL

Je zult energie en middelen moeten steken in de noden van anderen. Iemand kan met een taak zijn opgescheept waarbij je hulp moet bieden. De dag verloopt goed als je bereid bent de mening van anderen te begrijpen en te accepteren.

SCHORPIOEN

Er kan succes voortkomen uit een penibele situatie. Alles is mogelijk als je positief blijft. Een investering die je bij wijze van compromis hebt gedaan kan positief uitpakken. Huwelijksplannen moeten misschien worden uitgesteld.

BOOGSCHUTTER

Als je de laatste hand aan een project legt moet je je verplaatsen in de denkwereld van degene die met je product of dienst te maken krijgt. Besteed extra aandacht aan de presentatie. Probeer na de inspanning te relaxen.

STEENBOK

De komende feestdagen kunnen al vroeg beginnen voor degenen die een feest geven of voor een reeks van sociale gebeurtenissen zijn uitgenodigd. Wacht niet tot het laatste moment met het kiezen van verschillende outfits.

WATERMAN

Het kan je in verwarring brengen als je het gevoel krijgt niet deel te nemen aan alles wat zich om je heen afspeelt. Kijk naar en andere baan uit als je niet langer gemotiveerd bent. Onderschat een complexe financiële uitdaging niet.

VISSEN

Er valt vandaag veel te doen en het kan moeite kosten dingen voor elkaar te krijgen. Energie kan je in de steek laten en zult geneigd zijn bepaalde dingen op hun beloop te laten. Neem geen besluiten als je niet helder kunt nadenken.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!