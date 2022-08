Dagboek van een Minnares deel 353: ’Ik laat me weer verleiden door mijn zwager’

Premium Tussen de lakens

Kyra (34): ’Mijn vriend regelde een trio met een escort erbij’

In de rubriek ’Tussen de Lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Kyra (34). Ze fantaseerde al heel lang over een trio met een vrouw erbij, maar ze kon de geschikte persoon ervoor maar niet vinden. Totdat haar vriend een escort regelde. „Ik heb nog nooit zoiets spannends in...